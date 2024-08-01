Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В Белом доме также подтвердили обмен заключенными. Президент США Джо Байден сообщил, что в общей сложности страна договорилась об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян.