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Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан

Среди них – журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, которых обменяли на заключенных россиян. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Кремля.

«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», – говорится в сообщении.

Путин помиловал морпеха Пола Уилана, гражданина России и Германии Кевина Лика, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политолога Демури Воронина, политического деятеля Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) и журналистку Алсу Курмашеву.

В списке также значатся координаторы штабов Алексея Навального (признан террористом и экстремистом в РФ) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, художница Александра Сколиченко, политик Илья Яшин (признан иноагентом), журналист Андрей Пивоваров и бывший председатель «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан иноагентом).

Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Глава государства также выразил признательность руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В Белом доме также подтвердили обмен заключенными. Президент США Джо Байден сообщил, что в общей сложности страна договорилась об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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