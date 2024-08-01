Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан

Путин подписал указы о помиловании обменянных из России гражданСреди них – журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, которых обменяли на заключенных россиян. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Кремля.
«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», – говорится в сообщении.
Путин помиловал морпеха Пола Уилана, гражданина России и Германии Кевина Лика, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политолога Демури Воронина, политического деятеля Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) и журналистку Алсу Курмашеву.
В списке также значатся координаторы штабов Алексея Навального (признан террористом и экстремистом в РФ) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, художница Александра Сколиченко, политик Илья Яшин (признан иноагентом), журналист Андрей Пивоваров и бывший председатель «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан иноагентом).
Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Глава государства также выразил признательность руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В Белом доме также подтвердили обмен заключенными. Президент США Джо Байден сообщил, что в общей сложности страна договорилась об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян.