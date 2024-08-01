Белый дом официально подтвердил обмен заключенными

Белый дом официально подтвердил обмен заключеннымиПрезидент США Джо Байден назвал событие дипломатическим подвигом
В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными, в результате которого были освобождены морпех Пол Уилан, журналист Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашева и политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.
«Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты <...> возвращаются домой. <...> Сделка, которая обеспечила им свободу, была дипломатическим подвигом», – сказано в заявлении президента США Джо Байдена.
Глава страны сообщил, что в общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян. Байден выразил благодарность союзникам, которые поддерживали США при обмене, – Германии, Польше, Словении, Норвегии и Турции. По его словам, союз стран обеспечивает безопасность американцам. Байден добавил, что он не прекратит работу до тех пор, пока каждый гражданин США, который задержан в другой стране, не вернется домой. Он сообщил, что государство вернуло уже более 70 заключенных.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны. По данным турецкого канала NTV десять освобожденных в рамках обмена направляются в Россию, 13 – в Германию и трое – в США. Reuters со ссылкой на администрацию президента Турции сообщает, что среди тех, кого обменяли, числится бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденный в Белоруссии Рико Кригер и политик Илья Яшин (признан иноагентом).
До этого из колоний в России исчезли следующие осужденные: художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов (признан иноагентом в России), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. В свою очередь, из Федерального бюро тюрем США тогда же пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.
Россия пока официально не комментировала обмен заключенными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что Кремль прокомментирует обмен в свое время, и выразил надежду, что это произойдет 1 августа.