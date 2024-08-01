Белый дом официально подтвердил обмен заключенными

Глава страны сообщил, что в общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян. Байден выразил благодарность союзникам, которые поддерживали США при обмене, – Германии, Польше, Словении, Норвегии и Турции. По его словам, союз стран обеспечивает безопасность американцам. Байден добавил, что он не прекратит работу до тех пор, пока каждый гражданин США, который задержан в другой стране, не вернется домой. Он сообщил, что государство вернуло уже более 70 заключенных.