Песков: Кремль прокомментирует обмен «в свое время»

1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию.