Песков: Кремль прокомментирует обмен «в свое время»Пока Москва не высказывалась на эту тему
Кремль может прокомментировать обмен заключенными 1 августа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».
«Мы прокомментируем в свое время, надеюсь, что сегодня», – сказал Песков.
1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию.
В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.
1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России.
Кремль эту информацию пока не комментировал.