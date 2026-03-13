Предвыборный съезд КПРФ пройдет во второй половине июня

По его словам, при выдвижении депутатов по одномандатным округам приоритет остается за регионами, тогда как при формировании списка ЦК будет руководствоваться уже «интересами партии в целом и тем, как мы видим будущую фракцию КПРФ в Госдуме». В «головную часть» списка войдут до 15 человек из числа специалистов в сфере экономики, финансов, социальной политики, медицины, образования, науки и молодежной политики, добавил Новиков.