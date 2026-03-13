Предвыборный съезд КПРФ пройдет во второй половине июня

Предвыборный съезд КПРФ пройдет во второй половине июняПеред этим кандидатов впервые оценят на партийных праймериз
Предвыборный съезд КПРФ пройдет ориентировочно 20 июня, сообщил «Ведомостям» источник в партии. На нем коммунисты назовут своих кандидатов в депутаты Госдумы. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что ориентировочные сроки проведения съезда – период с 20 по 30 июня.
«Если брать опыт прошлого выборного цикла, то тогда решение [о проведении выборов депутатов Госдумы] фактически было опубликовано уже под завершение сроков (в 2021 г. президент подписал соответствующий указ 17 июня, а съезд КПРФ прошел 24 июня. – «Ведомости»), когда это возможно сделать. <...> Но все будет зависеть от Центральной избирательной комиссии и опубликования решения о назначении выборов», – подчеркнул Афонин.
Это будет второй этап предвыборного съезда (первый прошел в июле 2025 г.), подчеркнул заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. «Для нас это означает, что не нужно проводить новую избирательную кампанию внутри партии. Делегаты уже избраны, съезд не закрыл свою работу», – сообщил он «Ведомостям».
Съезд оценит активность кандидатов в рамках внутрипартийного голосования «Народный кандидат КПРФ» (пройдет впервые и начнется в апреле) и примет решение о выдвижении списка кандидатов-одномандатников, утвердит программу и стратегию партии, сказал Афонин.
Впрочем, как заметил собеседник в партии, и без праймериз кандидаты примеряются к своим территориям.
Параллельно, вне съезда, пройдут «большие мероприятия» в регионах в связи с избирательной кампанией в субъектах РФ (ожидаются выборы в заксобрания в 39 регионах и семь губернаторских кампаний), уточнил он.
В рамках первого этапа съезда в 2025 г. был избран новый состав ЦК, комиссий и президиума, а также переизбран лидер партии Геннадий Зюганов, о чем сообщали «Ведомости». Поэтому на втором этапе съезда не стоит ожидать каких-то «революционных изменений», добавил Новиков.
По его словам, при выдвижении депутатов по одномандатным округам приоритет остается за регионами, тогда как при формировании списка ЦК будет руководствоваться уже «интересами партии в целом и тем, как мы видим будущую фракцию КПРФ в Госдуме». В «головную часть» списка войдут до 15 человек из числа специалистов в сфере экономики, финансов, социальной политики, медицины, образования, науки и молодежной политики, добавил Новиков.
В случае прохождения партии в Госдуму именно эти претенденты на депутатские мандаты получают их гарантированно. Остальные места распределяются между кандидатами, которые идут по списку во главе региональных групп. Принцип такой: чем больше голосов избирателей набирает группа, тем больше шансов у соответствующего кандидата.
Перед съездом пройдет пленум ЦК – ориентировочно за полтора месяца (т. е. в конце апреля), сказал Новиков.
Съезд КПРФ – это точка входа в выборную кампанию, отмечает политолог Константин Калачев. «Значит чем-то попытаются удивить. Может, ужесточат риторику, но не называя фамилий», – сказал он «Ведомостям». Наверняка партия отработает местную и региональную повестку, например в очередной раз поднимут тему защиты местного самоуправления.
Скорее всего, никаких новаций в ходе съезда ожидать не стоит, возможна лишь имитация более жесткой риторики, соглашается президент Центра политических технологий Борис Макаренко. «Я ничего нового от них не жду. Коммунисты неудачно выступили на региональных выборах в 2025 г., пошатнулось представление о коммунистах как о гарантированной партии номер два по силе», – рассуждает он.
Для того чтобы закрепить за собой 2-е место, коммунистам необходимо будет привлекать общепротестный электорат, поднимать темы народной повестки, отметил Калачев.