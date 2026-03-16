«Единая Россия» перетасует своих кандидатов в Госдуму в Иркутской области

«Единая Россия» перетасует своих кандидатов в Госдуму в Иркутской областиНеопределенность с округами осложнит кампанию партии, говорят ее оппоненты и эксперты
Как минимум два думских округа в Иркутской области (всего в регионе их четыре) могут потерять своих депутатов-единороссов в следующем созыве нижней палаты. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Антон Красноштанов, представляющий Ангарский избирательный округ, скорее всего, не будет баллотироваться в 2026 г. Другой иркутский депутат, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский (Братский округ) с высокой степенью вероятности поменяет территорию для избрания. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в Госдуме и подтвердил еще один, близкий к региональному отделению «Единой России» (ЕР).
Округа на смену
По словам собеседников «Ведомостей», представители семьи Красноштановых не смогли согласовать с ЕР и региональными властями очередное выдвижение от Ангарского округа. В седьмом созыве его представлял Алексей Красноштанов, до этого возглавлявший финансово-строительную компанию «Домстрой». В восьмом созыве его сменил сын Антон (до Госдумы избирался в областное заксобрание и работал первым заместителем мэра Иркутска).
Вероятным кандидатом от ЕР по Ангарскому округу в 2026 г. близкий к партии источник называет участника специальной военной операции, бывшего гендиректора регионального оператора по обращению с отходами «РТ-НЭО Иркутск» (связан с госкорпорацией «Ростех») Вадима Логунова. Он почетный гражданин Свирска и Усолья-Сибирского (оба города входят в Ангарский избирательный округ). Красноштанов не ответил на звонки и сообщения «Ведомостей». «Ведомости» направили запросы в региональное отделение ЕР и «РТ-НЭО Иркутск».
На планы Якубовского могло повлиять вероятное появление в Братском округе согласованного кандидата от КПРФ – летчика-космонавта, Героя России Олега Новицкого. «Ведомости» писали 22 января и 11 февраля, что ему может быть гарантировано избрание от этой территории. Якубовский впервые баллотировался в Госдуму по списку ЕР в 2016 г., но стал депутатом только в 2018 г., получив мандат скончавшегося Иосифа Кобзона. В 2021 г. он избрался по Братскому округу с результатом 31,29%.
По словам источника, близкого к региональному отделению ЕР, вероятно выдвижение Якубовского по другому округу – Иркутскому. В 2021 г. от него избрался коммунист Михаил Щапов, но в сентябре 2025 г. он досрочно сложил полномочия и стал аудитором Счетной палаты. Якубовский сказал «Ведомостям», что намерен подать документы на праймериз в Иркутской области, но не стал комментировать возможность смены территории. Судя по сообщениям в Telegram-канале депутата, за последнее время он побывал в нескольких районах, входящих в Иркутский избирательный округ, – Балаганском, Усть-Удинском, городах Саянск, Зима и т. д.
Конкуренцию ему может составить депутат заксобрания от «Справедливой России» (СР), руководитель реготделения партии Лариса Егорова, отмечают собеседники «Ведомостей». В 2025 г. она участвовала в выборах главы региона и заняла третье место с результатом 8,08%. В 2021 г. Егорова баллотировалась в Госдуму по нынешнему округу Якубовского – Братскому – и заняла четвертое место (8,8%). Представитель СР подтвердила «Ведомостям» свое намерение участвовать в думских выборах – и по партийному списку, и по округу. «Иркутский округ мне близок – в него входят районы, где я давно работаю. Но я еще не определилась точно», – сообщила Егорова.
С прицелом на новый срок
Еще по одному, Шелеховскому, округу, скорее всего, снова выдвинется депутат Госдумы VI–VIII созывов Сергей Тен (ЕР). В последние два созыва он избирался от этой территории (включает часть Иркутска, Тулун, Черемхово, Тайшет, Усольский район и др.). Его шансы на победу близкий к ЕР источник «Ведомостей» называет «максимальными». В 2021 г. Тен получил 40,56% голосов. Депутат заявил «Ведомостям», что у него есть намерения участвовать в праймериз ЕР по своему округу.
Конкурентом единоросса может стать представитель другой известной в Иркутской области семьи – Илья Сумароков (КПРФ), сообщил еще один собеседник в регионе. Семья Сумароковых связана с «Усольским свинокомплексом» – дед политика, Илья, был основателем предприятия, отец, Павел, много лет им руководил, оба были депутатами заксобрания от КПРФ. В 2015 г. губернатор-коммунист Сергей Левченко (сейчас – депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ) назначил Сумарокова-младшего министром сельского хозяйства, на этой должности он проработал 10 лет.
Округ для выдвижения коммуниста пока не определен, уточняет близкий к ЕР источник «Ведомостей»: возможно, Сумароков пойдет по Ангарскому или Иркутскому округу, против Тена у него шансов не очень много. На округе, который выберет Сумароков, возможна конкурентная кампания, отмечает иркутский политолог Сергей Шмидт. Также, по его словам, элементы конкуренции могут быть в противостоянии Якубовского и Егоровой.
Чем закончились думские выборы в 2021 г.
Пока речь идет о сохранении статус-кво: один депутат от КПРФ по спискам и один одномандатник [в Братском округе], подчеркивает политолог Дмитрий Еловский, работавший в Иркутской области. При этом риски, что и в другом округе может выиграть коммунист, отличны от нуля, считает он. «Для региональной власти это будет опасная ситуация. Она потребует максимальной мобилизации местной ЕР», – сказал он «Ведомостям».
Новицкий и Сумароков входят в шорт-лист возможных кандидатов от партии, но решать вопрос об их выдвижении будет только съезд, сказал «Ведомостям» Левченко. По его словам, КПРФ может рассчитывать на победу во всех четырех округах, учитывая в том числе «неготовность основных оппонентов, которые только-только определяются с кандидатами».
Что со списками
Все три депутата, прошедших от Иркутской области по спискам, видимо, будут претендовать на переизбрание, отмечают собеседники «Ведомостей». От ЕР это Мария Василькова, от КПРФ – Левченко, от «Новых людей» (НЛ) – Георгий Арапов. Последний сообщил «Ведомостям», что пока не определился с планами. Левченко подтвердил намерение избираться по списку. По словам коммуниста, 100% местных отделений КПРФ в регионе предлагают выдвинуть его кандидатуру.
Василькова сказала «Ведомостям», что «не обсуждает эти вопросы». Она была на встрече с женами участников спецоперации в штабе общественной поддержки ЕР в Иркутске накануне 8 марта вместе с Якубовским и Теном, а вот Красноштанова там не было, подчеркивает один из источников в регионе.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко называет Иркутскую область одним из самых проблемных регионов для ЕР на предстоящих выборах. По его словам, свою роль могут сыграть и экономические трудности, и достаточно конкурентная внутриэлитная среда.
Социальная напряженность в Иркутской области выше средней, согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Регион традиционно характеризуется проблемами с властной вертикалью, отличается более самостоятельной муниципальной властью со своими интересами, на что накладываются частые проблемы с ЖКХ и инфраструктурой, как это недавно показали резонансные аварии в Бодайбо», – сказал он «Ведомостям». При этом, по словам эксперта, позиции ЕР в последнее время заметно укрепились, а КПРФ – ослабли и можно ожидать, что конкурентное поле станет более сложным – шансы получат все системные партии.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов