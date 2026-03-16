На местных выборах во Франции побеждают крайне правые и крайне левые

Главным сюрпризом на прошедшем первом туре муниципальных выборов стал именно успех «Непокорившейся Франции» Меланшона, говорит директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Недавно Меланшон отметился высказываниями, которые можно было воспринять как проявление антисемитизма, так что ожидалось, что этот скандал негативно скажется на его шансах на выборах, чего не произошло. Наоборот, пока ставка Меланшона на обострение политической риторики оправдывается, равно как и ставка на мусульманский электорат, так что сегодня вполне можно допустить прохождение Меланшона во второй тур президентских выборов в 2027 г. Успех же «Национального объединения» был, в принципе, ожидаем, подчеркивает эксперт. Ультраправые по сравнению с «Непокорившейся Францией» выступили на первый взгляд менее ярко, так как их основные достижения наблюдаются в мелких городах и райцентрах, о которых мало пишут в медиа. При этом Париж вполне может остаться за социалистами, а переговоры между умеренными левыми и «Непокорившейся Францией» кое-где все же идут, что стало для многих неожиданным, резюмирует Дюбьен.