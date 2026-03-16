На местных выборах во Франции побеждают крайне правые и крайне левые

На местных выборах во Франции побеждают крайне правые и крайне левыеПервые побеждают в небольших городах, вторые – в крупных
На муниципальных выборах во Франции хорошие результаты продемонстрировали крайне правые и левые политические силы. Как сообщает телеканал BFMTV, фаворитами гонки стали «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы и их идеологические оппоненты – ультралевая партия «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. При этом явка на выборы составила достаточно низкие 57,16%, 42,84% граждан не пришли на избирательные участки. Но явка в 2026 г. была больше, чем во время пандемии коронавируса в 2020 г., когда на участки не пришли 55,4% избирателей.
В Париже хорошие результаты продемонстрировали умеренные левые – социалисты. Их кандидат Эмманюэль Грегуа набрал 37,98% голосов, на втором месте расположился кандидат от правоцентристских «Республиканцев», политик арабского происхождения Рашида Дати, ранее занимавшая пост министра культуры в правительствах премьеров Габриэля Атталя и Мишеля Барнье. Третье место с 11,72% голосов занимает кандидат от ультралевых – София Чикиру. Сама мэрия Парижа находится под контролем левых градоначальников с 2001 г.
Крайне правые неплохо показали себя на юге страны. С подавляющим большинством голосов в городе Перпиньяне, единственном крупном городе под контролем партии, был переизбран мэр и вице-председатель «Национального объединения» Луи Альо. Уверенные результаты правые показали и в Ницце – там союзник Ле Пен Эрик Сьотти получил 43,4% голосов. Ряд других кандидатов от крайне правых также получили более 40% голосов в городах, что заметно превосходит результаты центристов. Во втором по величине городе Франции – Марселе основными оппонентами ультраправых стали умеренные левые, кандидат которых Бенуа Паян получил 36,7% голосов при 35% у кандидата от «Национального объединения» Франка Аллисио.
По итогам выборов «Национальное объединение» закрепилось в городах Франции, долгое время бывших вотчинами левоцентристов и правоцентристов. «Эти результаты показывают ожидания, которые, как мы знаем, огромны», – заявил председатель «Национального объединения» Жордан Барделла через несколько минут после закрытия избирательных участков. «Перемены не будут ждать до 2027 г. – они начнутся в ближайшее воскресенье», – добавил он, имея в виду второй тур, запланированный на 22 марта.
Добиться впечатляющих результатов в ключевых городах удалось и ультралевым из «Непокорившейся Франции» Меланшона. Примером его успеха является город Лилль, где кандидат от ультралевых идет ноздря в ноздрю с действующим мэром – левоцентристом Арно Десландом. Стратегия «Непокорившейся Франции», направленная на молодого избирателя и рабочий класс, часто иммигрантского происхождения, приносит свои плоды. Для умеренных левых победа Меланшона и соратников – это «головная боль», так как для них «Непокорившаяся Франция» является «токсичной» и при этом отстранить Меланшона от власти в партии не представляется возможным. В важных городских центрах, как Нант, Ренн, Марсель, и даже в Париже для успеха умеренным левым вроде социалистов придется сотрудничать с кандидатами от «Непокорившейся Франции», но не все из умеренных к этому готовы.
Главным сюрпризом на прошедшем первом туре муниципальных выборов стал именно успех «Непокорившейся Франции» Меланшона, говорит директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Недавно Меланшон отметился высказываниями, которые можно было воспринять как проявление антисемитизма, так что ожидалось, что этот скандал негативно скажется на его шансах на выборах, чего не произошло. Наоборот, пока ставка Меланшона на обострение политической риторики оправдывается, равно как и ставка на мусульманский электорат, так что сегодня вполне можно допустить прохождение Меланшона во второй тур президентских выборов в 2027 г. Успех же «Национального объединения» был, в принципе, ожидаем, подчеркивает эксперт. Ультраправые по сравнению с «Непокорившейся Францией» выступили на первый взгляд менее ярко, так как их основные достижения наблюдаются в мелких городах и райцентрах, о которых мало пишут в медиа. При этом Париж вполне может остаться за социалистами, а переговоры между умеренными левыми и «Непокорившейся Францией» кое-где все же идут, что стало для многих неожиданным, резюмирует Дюбьен.
Самое важное на этих выборах – не успех ультраправых и ультралевых, а низкая явка – около 43% французов выборы оказались не сильно интересны, замечает завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО Павел Тимофеев. При этом борьба между партиями идет жаркая. У «Непокорившейся Франции», как и у «Национального объединения», слабое представительство на местах на уровне мэров. Ультралевые располагают приличной фракцией в Национальном собрании (нижняя палата парламента), но на уровне мэров они почти не представлены, так что текущие успехи на муниципальном уровне они хотят превратить в политические очки для формирования фракции в сенате. Соратники Меланшона, продолжает эксперт, ведут активную и наступательную агитацию, первый тур дает им неплохие надежды, но переоценивать их не стоит. Что же касается ультраправых, то их крупной победой является успех Альо в Перпиньяне, но остальные партии могут объединиться против «Национального объединения» во втором туре, поясняет Тимофеев.