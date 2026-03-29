Миронов объявил актуальным запрет депутатам от СР общаться с американцами

Миронов объявил актуальным запрет депутатам от СР общаться с американцамиНо на поездку Делягина в Вашингтон введенная в 2014 году директива не распространяется
Настоятельная рекомендация лидера «Справедливой России» (СР) Сергея Миронова членам партийной фракции в Госдуме исключить любые контакты с официальными лицами США, которую он разослал коллегам 4 июля 2014 г., остается в силе. Об этом Миронов сообщил «Ведомостям» на фоне поездки в Вашингтон думской делегации, в состав которой вошел справоросс Михаил Делягин.
Впрочем, на самого Делягина этот запрет не распространяется, поскольку, по словам Миронова, СР «как третья по численности фракция в Госдуме всегда участвует в мероприятиях в формате межпарламентского диалога». «Поездка российских депутатов в США – одно из таких мероприятий. Таким образом, никаких изменений в позиции партии «Справедливая Россия» или ее фракции в Государственной думе не произошло», – подчеркнул он.
О том, что Миронов запретил своим депутатам общаться с американцами, «Ведомости» сообщали 9 июля 2014 г., когда работал еще VI созыв Госдумы. Ссылаясь на предупреждение МИД России об «изменениях в характере российско-американских отношений», лидер фракции «настоятельно рекомендовал» соратникам «не позволять американцам выстраивать общение в выгодном для них ключе», а лучше вообще исключить любые контакты с официальными лицами США. Члены других фракций аналогичных рекомендаций не получали.
«В 2014 г. после воссоединения Крыма с Россией и начала агрессии киевского режима в Донбассе стало очевидно, что против нашей страны формируется целая коалиция недружественных государств во главе с США. В отношении России, российских компаний и граждан были введены санкции, в том числе против членов партии «Справедливая Россия», – вспоминает Миронов.
По его словам, в этих условиях было принято «обоснованное решение о том, что представители СР должны поддерживать тесные контакты с дружественными странами и ограничивать контакты с недружественными». «Напомню, в 2018 г. перечень таких стран был официально принят в России. Но мы его для себя определили еще за четыре года до этого», – сказал он «Ведомостям».
Запрет справороссам на контакты с американцами абсурден, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Понятно, что главная функция политика – это общаться. Общаться с гражданами, общаться с коллегами, общаться с оппонентами. В том числе политика нужна для того, чтобы не воевать. Для войны существуют другие люди и профессии», – сказал он «Ведомостям». По мнению Виноградова, подобные директивы снижают статус депутата.
В Вашингтоне 26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США, ранее сообщили «Ведомости». Это первые парламентские переговоры за 12 лет. Российскую делегацию возглавляет первый зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов из «Единой России» (ЕР). Вместе с ним в Вашингтон прилетели упомянутый выше Делягин, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова (ЕР), зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ) и вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Борис Чернышов.