Участник марш-броска на Приштину, скорее всего, не будет переизбираться в Думу

Участник марш-броска на Приштину, скорее всего, не будет переизбираться в ДумуВместо генерала Заварзина «Единая Россия» может выдвинуть в Оренбургской области генерала Машковскую
Депутат Госдумы IV–VIII созывов генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин («Единая Россия»), представляющий с 2016 г. в нижней палате парламента Орский одномандатный округ Оренбургской области, решил не баллотироваться в IX созыв. Об этом «Ведомостям» сообщили три собеседника, близких к региону. «Ведомости» направили запрос представителю Заварзина, а также в пресс-службы центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России» и оренбургское региональное отделение партии власти.
По данным источников «Ведомостей», вместо Заварзина в Орском избирательном округе (№ 146 в новой конфигурации) «Единая Россия» может выдвинуть начальника Оренбургского президентского кадетского училища Минобороны России генерал-майора Татьяну Машковскую. Она в 2018 и 2024 гг. была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, а в 2021 г. участвовала в выборах депутатов Госдумы. Генерал-майор была выдвинута в списке кандидатов «Единой России» в региональной группе Оренбургской области, где шла пятой.
Машковская подтвердила «Ведомостям», что планирует подавать документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва.
Генерал Заварзин запомнился как думский долгожитель и аксакал российского парламентаризма: 23 года пребывания в Госдуме, говорит политолог Константин Калачев. «Соавтор множества законодательных инициатив. Но в 77 лет можно уже и отдохнуть <...> Он уже из другой эпохи», – заметил эксперт.
Заварзин – очень компетентный военный эксперт и один из самых авторитетных военачальников, в том числе и с символическим капиталом (марш-бросок на Приштину), говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Очень активен в округе. Наиболее вероятно, что причина отказа от выдвижения – возраст», – заявил политолог «Ведомостям».
В ночь на 12 июня 1999 г. Заварзин возглавил марш-бросок входившего в состав международного миротворческого контингента сводного батальона ВДВ Вооруженных сил России из Боснии на косовский город Приштину. Российские миротворцы преодолели 600 км и заняли аэродром Слатина – единственный в Косове, способный принимать военные, пассажирские и грузовые самолеты, которым планировали овладеть войска НАТО для последующего вторжения сухопутных сил.
После взятия Слатины тогдашний президент России Борис Ельцин присвоил Заварзину звание генерал-полковника. Офицер также был представлен к званию Героя России, но не получил его.
В 2008–2011 гг. Заварзин возглавлял думский комитет по обороне, в 2012–2014 гг. был первым зампредом комитета. С 2014 по 2016 г. депутат возглавлял комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. До парламентской карьеры был главным военным представителем России при НАТО в Брюсселе. Служил в Средней Азии, на Дальнем Востоке, Западной Украине. Во время таджикской гражданской войны командовал Коллективными миротворческими силами в республике.