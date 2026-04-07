Известный резкими высказываниями депутат Самокиш, вероятно, не пойдет в Госдуму

Известный резкими высказываниями депутат Самокиш, вероятно, не пойдет в ГосдумуНо исключать из фракции «Единая Россия» в нынешнем созыве Госдумы его не будут
Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Самокиш не пойдет в новый созыв Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в «Единой России». Депутат в последнее время стал известен тем, что публиковал оскорбительные комментарии у себя в Telegram-канале. При этом партия решила не инициировать лишения депутата мандата или исключения из фракции после его высказываний, говорит один из собеседников. В том числе это связано и с тем, что депутат вряд ли войдет во фракцию единороссов в следующем созыве.
Самокиш на звонки «Ведомостей» не ответил. На сайте праймериз «Единой России» нет информации, что Самокиш подал документы на участие. Выдвижение кандидатов для участия в праймериз стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.
Исключать из фракции или лишать мандата Самокиша за его высказывания до конца сессии не будут, говорит один из единороссов. Однако высока вероятность, что на новые выборы, которые состоятся в сентябре, он не пойдет, добавляет собеседник: «Вероятно, то, как себя вел Самокиш, тоже сыграло свою роль». Другой источник добавляет, что в регионе уже согласован другой кандидат. «Когда Самокиш избирался, в Томской области, был другой губернатор. В 2022 г. вместо Сергея Жвачкина главой региона стал Владимир Мазур. А зачастую новые губернаторы меняют свои предпочтения в том, кого отправить в Госдуму», – поясняет источник.
Самокиш впервые избрался в Госдуму в 2021 г. по списку «Единой России», он входил в региональную группу, которая объединяла Кемеровскую и Томскую области. В нижней палате он стал зампредом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В 2018 г. Самокиш победил в конкурсе «Лидеры России». До карьеры в Госдуме он был депутатом гордумы Томска, замгубернатора Томской области.
Вопросы к Самокишу во фракции единороссов возникли после того, как 20 марта он написал в своем Telegram-канале (орфография сохранена): «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да – лайки [ставьте] под постом». На удивленные комментарии читателей канала депутата он стал отвечать оскорблениями. Позже депутат удалил пост. Это не первая такая история с Самокишем – в конце прошлого года он также дважды оскорблял читателей своего Telegram-канала под постами про конкурс о молодежной столице России.
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале после поста Самокиша про Чака Норриса написала, что редакция «Осторожно Media» направила запрос в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. На следующий день после поста про Чака Норриса в канале Самокиша появился пост с извинением: «Полковник Макаров В. С. (имеется в виду первый зампред фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров. – «Ведомости») мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был не прав, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил».
По уставу единороссов члены и сторонники партии, в том числе депутаты Госдумы, должны соблюдать этические нормы, среди которых «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении», не допускать высказываний, унижающих достоинство людей, и т. д.