Почему война в Иране толкает власти Южной Кореи раздать деньги 70% населения

Как передает агентство Yonhap, Ли сказал на встрече, что сейчас «Южная Корея переживает серьезный кризис», вызванный «внешними факторами, на которые мы не можем повлиять». Президент призвал две главные политические силы объединить усилия для преодоления кризиса. В частности, Ли снова призвал законодателей одобрить выделение дополнительного бюджета в 26,2 трлн вон ($17,3 млрд) для поддержки экономики в условиях «самой серьезной угрозы энергетической безопасности». В частности, через него власти планируют оказать денежную помощь около 70% населения (около 36 млн человек, все они в той или иной степени считаются уязвимыми) из-за роста цен на топливо и разгоняющейся инфляции. Размер выплат должен варьироваться от 100 000 до 600 000 вон (примерно от 5220 до 31 300 руб. по курсу ЦБ России) в зависимости от уровня дохода, региона и т. п. При этом самая большая статья расходов в допбюджете – 10,1 трлн вон – направлена на снижение нагрузки, вызванной подъемом стоимости топлива, 9,7 трлн – на поддержку местных правительств, а еще 2,6 трлн вон – на помощь бизнесу в секторах, пострадавших от роста логистических расходов и цен на энергоресурсы.