Эскизный проект ракеты-носителя «Воронеж» одобрен в «Роскосмосе»Это первый в России случай одобрения такого проекта частной компании
Головной институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш впервые в России одобрил эскизный проект частной космической ракеты-носителя «Воронеж». Это открывает путь к полноценным опытно-конструкторским работам и в дальнейшем к испытаниям самой ракеты и созданию стартового комплекса на космодроме «Восточный».
Управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов сообщил «Ведомостям», что компания «3Д Исследования и разработки» завершила технический аудит эскизного проекта космического ракетного комплекса (КРК) «Восход» с ракетой-носителем сверхлегкого класса «Воронеж». Фонд «Восход» является инвестором компании (объем инвестиций в проект – 120 млн руб. со стороны «Восхода» и еще 60 млн руб. от Фонда суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ).
Головной институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш выпустил заключение по эскизному проекту КРК «Восход», подтверждающее техническую реализуемость проекта, с перечнем рекомендаций, которые предстоит учесть на следующем этапе работ, говорит Саркисов. В «Роскосмосе» подтвердили прохождение эскизного проекта. По словам двух источников в космической отрасли, это первый случай одобрения эскизного проекта создаваемой «с нуля» частной ракеты «Роскосмосом». По словам одного из них, стартапов, заявлявших о планах создать свой носитель, было за последние годы уже немало, но успеха они не имели.
В заключении ЦНИИмаша отмечено, что компанией «3Д Исследования и разработки» в ходе эскизного проектирования проделан большой объем проектных проработок по определению облика и характеристик комплекса. Были представлены результаты исследований по ключевым составным частям комплекса, сравнительному анализу различных вариантов их исполнения, готовности производственной базы и технико-экономическим показателям, говорит собеседник «Ведомостей». В заключении также рекомендовано углубленно проработать предложения по стартовому комплексу, при содействии нового руководства «Роскосмоса» в конце апреля для этого на космодроме «Восточный» пройдет рекогносцировка.
Эскизный проект – это стадия проектирования, на которой принимаются все ключевые технические решения, выполняются подтверждающие расчеты и финализируется конфигурация создаваемой ракеты. Следующий шаг – отработка рекомендаций ЦНИИмаша и уже начатый выпуск рабочей конструкторской документации для изготовления первых летных образцов ракеты.
Разработка ракеты «Воронеж» велась с середины 2023 г. по техзаданию, согласованному с «Роскосмосом». В итоге была сформирована техническая документация объемом около 4000 страниц в бумажном эквиваленте и полный комплект 3D-моделей. По словам Саркисова, построен макет второй ступени этой двухступенчатой ракеты, электронные системы отрабатываются на стенде, на конец 2027 г. намечены огневые испытания двигателя, а в декабре 2029 г. первый пуск. Ракета предназначена для выведения малых спутников массой 250 кг на орбиту высотой 500 км. По словам представителя «Восхода», общая стоимость всего проекта предварительно может составлять до 10 млрд руб. – речь идет обо всех инвестициях, а не только от фонда.
Источник в космической отрасли сообщил «Ведомостям», что недавно завершено эскизное проектирование и двигателей к «Воронежу» – НК-3, которые создаются на базе рулевой камеры от хорошо отработанного двигателя РД-107А ракеты «Союз-2». Различными модификациями НК-3 будет оснащаться и первая, и вторая ступень «Воронежа».
По словам руководителя отдела проектов малых космических аппаратов группы компаний «Геоскан» Александра Хохлова, эта компания отправляла письмо поддержки проекта еще на стадии получения проектом гранта от ФСТ НТИ. «Геоскан» делает малые космические аппараты, и ему интересно иметь разные варианты доступа на орбиту. Пока же он запускает свои спутники попутной нагрузкой на ракете «Союз-2». В России, по словам Хохлова, имеется 5–6 компаний, которые реально делают малые космические аппараты, и им нужны альтернативные возможности запуска, чтобы не быть привязанными как попутная нагрузка к большим ракетам.
Член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин говорит, что небольших спутников, для которых нужна такая ракета, в последние годы в России производится все больше и больше. Но основной объем работ по «Воронежу» еще впереди, говорит он. То, что самая дорогая часть ракеты, двигатель, делается на основе дешевого отработанного двигателя, правильное решение, так как двигатель – основная часть себестоимости ракеты. Но важно также максимально замкнуть производство внутри компании – если предполагается широкая кооперация, то добиться экономической эффективности нового комплекса не удастся, считает эксперт.
«Мы планируем смешанную модель производства: часть ключевых компонентов ракеты выпускается собственными силами, по другой части организована производственная кооперация с внешними подрядчиками, – говорит основатель компании «3Д Исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский. – При этом вся интеллектуальная собственность на разработку, конструкторские решения и технологии полностью остается за нашей компанией».