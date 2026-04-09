Эскизный проект ракеты-носителя «Воронеж» одобрен в «Роскосмосе»

Разработка ракеты «Воронеж» велась с середины 2023 г. по техзаданию, согласованному с «Роскосмосом». В итоге была сформирована техническая документация объемом около 4000 страниц в бумажном эквиваленте и полный комплект 3D-моделей. По словам Саркисова, построен макет второй ступени этой двухступенчатой ракеты, электронные системы отрабатываются на стенде, на конец 2027 г. намечены огневые испытания двигателя, а в декабре 2029 г. первый пуск. Ракета предназначена для выведения малых спутников массой 250 кг на орбиту высотой 500 км. По словам представителя «Восхода», общая стоимость всего проекта предварительно может составлять до 10 млрд руб. – речь идет обо всех инвестициях, а не только от фонда.