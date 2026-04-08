Главная / Технологии /

Российскую орбитальную станцию развернут в полной конфигурации к 2034 году

Полная конфигурация Российской орбитальной станции (РОС) будет сформирована к 2034 г. Об этом сообщил главный конструктор проекта, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников.

Соответствующие сроки он представил на форуме «Команда будущего» в рамках Недели космоса - 2026, сообщает «РИА Новости».

6 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что запуск первого модуля РОС намечен на 2028 г. Паспорт национального проекта уже утвержден.

Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям» рассказывал, что подготовка экипажей к полетам на новую станцию будет отличаться прежде всего организационно. По его словам, переход на РОС позволит отказаться от необходимости обучения за рубежом и работы с международными сегментами, как это происходит при подготовке к миссиям на МКС. Он уточнял, что орбита станции уже определена: наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС.

Новости СМИ2
