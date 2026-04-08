Российскую орбитальную станцию развернут в полной конфигурации к 2034 году

Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям» рассказывал, что подготовка экипажей к полетам на новую станцию будет отличаться прежде всего организационно. По его словам, переход на РОС позволит отказаться от необходимости обучения за рубежом и работы с международными сегментами, как это происходит при подготовке к миссиям на МКС. Он уточнял, что орбита станции уже определена: наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС.