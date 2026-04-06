Кононенко рассказал, как космонавтов готовят к полетам на РОС
Подготовка к полетам на Российскую орбитальную станцию (РОС) будет отличаться прежде всего организационно, а не технически. Об этом рассказал руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям».
По его словам, создание РОС позволит снять ряд сложностей, характерных для подготовки к миссиям на МКС. Сейчас космонавты проходят тренировки по всему миру – в NASA, ESA, JAXA и CSA, осваивают иностранные сегменты и взаимодействуют с международными экипажами. После перехода к РОС эта нагрузка исчезнет.
«Подготовка станет замкнутой в национальном контуре, что позволит сконцентрироваться на отечественной технике и задачах, на более плотной и глубокой совместной работе с разработчиками модулей будущей станции – прежде всего с РКК «Энергия», – отметил Кононенко.
Он уточнил, что орбита станции уже определена – наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС. Полноценные тренировки на тренажерах начнутся после их ввода в эксплуатацию.
Кононенко добавил, что данные прошлогоднего эксперимента со спутником «Бион» по влиянию повышенной радиации важны для разработки систем защиты и медицинского контроля.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил ТАСС, что первый модуль РОС планируется развернуть в 2028 г. Паспорт национального проекта уже утвержден.
В том же интервью Кононенко подчеркивал, что сотрудничество с NASA остается прагматичным и стабильным, а ключевым элементом взаимодействия остается программа перекрестных полетов на МКС.