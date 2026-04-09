Политика /

Родственник первого главы Абхазии Ардзинба вернулся в администрацию президента

Бывший сотрудник Владислава Суркова пригодился и Сергею Кириенко
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента (АП) России. Об этом «Ведомостям» рассказали трое собеседников, близких к АП. Он стал начальником одного из департаментов в новом кремлевском управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое было создано в 2025 г.

Ардзинбе 35 лет, он родом из Сухума, родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Закончил Высшую школу экономики в Москве.

Карьера Инала Ардзинбы в большей степени связана с Россией. Еще в период учебы он участвовал в различных молодежных международных конференциях и форумах. В 2012 г. был руководителем форума «Молодежная Стратегия-2020», итоговый доклад был представлен в АП. В 2012 г., участвуя в саммите «Молодежной восьмерки» в Вашингтоне, он продвигал тему международного признания Абхазии и Южной Осетии. В 2013 г. Ардзинба возглавлял российскую делегацию на молодежном саммите «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге.

В 2014 г. Ардзинба пришел на работу в АП в управление президента по приграничному сотрудничеству, которое возглавлял Алексей Филатов. Это управление тогда в должности помощника президента курировал Владислав Сурков. Подразделение занималось взаимодействием с Украиной, ДНР, ЛНР. Украина в 2015 г. объявила Ардзинбу в международный розыск. В 2018 г. Ардзинба ушел со Старой площади. С 2021 по 2024 гг. возглавлял министерство иностранных дел Абхазии.

Новое управление было создано 29 августа. А 24 октября гендиректор компании «Росатом – международная сеть» Вадим Титов был назначен начальником подразделения. Еще с конца 2024 г. первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко стали переходить новые полномочия, писали «Ведомости». Сначала под его кураторство перешли отношения с Абхазией, затем с Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем, Арменией и некоторыми странами Глобального Юга. Ранее отношения с этими странами в АП курировал замруководителя АП Дмитрий Козак, но 18 сентября был подписан указ о его отставке.

А 8 декабря 2025 г. президент подписал указ об утверждении положения о новом управлении. Среди задач – обеспечение разработки и реализации международных проектов и программ для развития партнерства и сотрудничества России с иностранными государствами, участие вместе с экспертным управлением и управлением по внешней политике в подготовке переговоров и встреч президента с должностными лицами госорганов иностранных государств, подготовка предложений президента по вопросам, касающимся участия России в содействии международному развитию и повышению эффективности приграничного сотрудничества и др.

Ардзинбе предлагали пойти работать на более высокую должность в новом управлении, говорят два собеседника «Ведомостей». В частности, референта (в номенклатуре администрации – третий человек после начальника и заместителя начальника управления). Но он отказался и вернулся на госслужбу в статусе руководителя департамента, поскольку для коммуникаций с внешним миром наименование должности более понятно, считает один из источников.

