Что сказал Путин на совещании по вопросам развития ИИ

Что сказал Путин на совещании по вопросам развития ИИРазработка национального плана, спецкомиссия по ИИ и суверенитет России
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Их ускоренное внедрение имеет ключевое значение для будущего страны, подчеркнул он. «Ведомости» собрали главные заявления главы государства.
Новая модель экономики
Искусственный интеллект уже формирует новую модель экономики и общественных отношений, подчеркнул Путин.
От способности России адаптироваться к технологическим изменениям зависит государственный суверенитет России.
Путин обратил внимание на стремительное развитие технологий, включая языковые модели и нейросети, которые уже демонстрируют высокий уровень автономности.
«Эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – отметил он.
Президент подчеркнул, что полный цикл разработки ИИ должен осуществляться российскими компаниями.
Как будут внедрять ИИ в России
Путин поручил разработать национальный план внедрения технологий искусственного интеллекта. Правительств сформирует финансовую архитектуру проекта с участием государства, бизнеса и госкорпораций и используя опыт стран-лидеров в сфере ИИ.
Президент также подчеркнул необходимость гибкого регулирования отрасли. Он предложил ввести публичную отчетность по внедрению ИИ. «Руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта с демонстрацией реально используемых решений», – сказал он.
Для координации работы будет создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко и замглавы администрации президента Максима Орешкина. Путин выразил надежду, что она сможет объединить усилия государства, бизнеса и науки и станет «настоящим штабом» по развитию искусственного интеллекта в России.
Среди приоритетных направлений работы глава государства выделил ускоренное внедрение ИИ в экономике и управлении, адаптацию системы образования, оценку рисков и развитие технологий для обороны и безопасности, а также продвижение российских решений на международные рынки.