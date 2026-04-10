Что сказал Путин на совещании по вопросам развития ИИ

Разработка национального плана, спецкомиссия по ИИ и суверенитет России
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Их ускоренное внедрение имеет ключевое значение для будущего страны, подчеркнул он. «Ведомости» собрали главные заявления главы государства.

Новая модель экономики

  • Искусственный интеллект уже формирует новую модель экономики и общественных отношений, подчеркнул Путин.

  • От способности России адаптироваться к технологическим изменениям зависит государственный суверенитет России.

  • Путин обратил внимание на стремительное развитие технологий, включая языковые модели и нейросети, которые уже демонстрируют высокий уровень автономности.

    «Эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – отметил он.

  • Президент подчеркнул, что полный цикл разработки ИИ должен осуществляться российскими компаниями.

Как будут внедрять ИИ в России

  • Путин поручил разработать национальный план внедрения технологий искусственного интеллекта. Правительств сформирует финансовую архитектуру проекта с участием государства, бизнеса и госкорпораций и используя опыт стран-лидеров в сфере ИИ.

  • Президент также подчеркнул необходимость гибкого регулирования отрасли. Он предложил ввести публичную отчетность по внедрению ИИ. «Руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта с демонстрацией реально используемых решений», – сказал он.

  • Для координации работы будет создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко и замглавы администрации президента Максима Орешкина. Путин выразил надежду, что она сможет объединить усилия государства, бизнеса и науки и станет «настоящим штабом» по развитию искусственного интеллекта в России.

  • Среди приоритетных направлений работы глава государства выделил ускоренное внедрение ИИ в экономике и управлении, адаптацию системы образования, оценку рисков и развитие технологий для обороны и безопасности, а также продвижение российских решений на международные рынки.

