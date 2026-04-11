Венгерский треугольник: кто станет следующим премьером республики

Венгерский треугольник: кто станет следующим премьером республикиУ многолетнего лидера Виктора Орбана появился конкурент
- Как проходят выборы
- Лидер партии «Фидес» Виктор Орбан
- Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр
- Лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи
- Опросы общественного мнения
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. От того, как распределятся голоса, зависит, сохранит ли власть нынешний премьер-министр Виктор Орбан.
Как проходят выборы
Венгрия – парламентская республика. Порядок формирования власти закреплен в Конституции 2011 г. Выборы проводятся раз в четыре года, в апреле или мае. Конкретную дату назначает президент, исполняющий в основном церемониальные функции. В 2026 г. голосование назначено на 12 апреля.
Избирательная система на парламентских выборах в Венгрии смешанная. Государственное собрание (парламент) насчитывает 199 депутатов. 106 из них избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов, даже если его результат ниже 50%), еще 93 мандата распределяются между партийными списками по пропорциональной системе с использованием метода д’Ондта (дает преимущество крупным партиям).
Важная особенность: голоса, отданные за победителя в округе, считаются «избыточными» и также засчитываются его партии при распределении мест по спискам. Для попадания в парламент нужно преодолеть 5‑процентный барьер. Если речь идет о коалиции из двух партий, то порог составляет 10%, а для объединений из трех и более – 15%.
После подведения итогов президент официально выдвигает кандидата на пост премьер-министра. Им становится лидер партии или коалиции, получившей не менее 100 мест в парламенте. Как правило, основные участники выборов объявляют своих кандидатов задолго до дня голосования. После утверждения парламентом премьер назначает министров и формирует кабинет.
Кто претендует на пост премьера
Лидер партии «Фидес – Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан, правящий страной совокупно уже 20 лет:
«Среди европейцев распространено убеждение, что сильный лидер – это плохо, поскольку он представляет угрозу, [считается, что] приоритет должны иметь институты, поскольку именно они способны управлять государствами, а задача лидеров и политиков сводится лишь к администрированию этих институтов… Это в корне ошибочный подход, это плохо» (в интервью телеканалу GB News, 18 марта 2026 г.).
Виктор Орбан родился 31 мая 1963 г. в многодетной семье предпринимателя Дежё Балинта Орбана и логопеда Эржебет Шапош. В юности состоял в коммунистической молодежной организации, но после службы в армии разочаровался в социализме. Получил юридическое образование в Будапештском университете (1987), два года работал социологом, затем стажировался в Оксфорде по стипендии Фонда Сороса.
Политическая карьера Орбана стартовала в 1988 г. с основания антикоммунистического Альянса молодых демократов (с венг. – Fiatal Demokraták Szövetsége, сокр. – Fidesz, «Фидес»). Широкую известность он приобрел после речи о свободных выборах и выводе советских войск, произнесенной 16 июня 1989 г. на церемонии перезахоронения Имре Надя и других деятелей, казненных после Венгерского восстания. В 1990 г. молодой политик получил депутатский мандат, а в 1998 г., когда «Фидес» победила на выборах, набрав 44% голосов, 35-летний Орбан впервые возглавил правительство. Он стал самым молодым премьером в истории Венгрии.
Во время первого срока Орбана страна вошла в НАТО (1999). Тем не менее в 2002 г. «Фидес» не получила большинства, а пост премьера достался Петеру Медьеши.
В 2010 г. партия Орбана взяла реванш с 66,8% голосов. Сам он снова возглавил страну и с тех пор руководит ею уже четыре срока. При нем была принята новая Конституция, в которой закреплены христианские основы страны, брак как союз мужчины и женщины, а также право ребенка на жизнь с момента зачатия.
Во внешней и внутренней политике Орбан часто занимает позицию, противоречащую курсу Европейского союза, а также критикует эффективность политики Брюсселя. «Сегодня достижения Венгрии находятся под угрозой со стороны Европы, со стороны Брюсселя. На наших глазах сильная, мирная, свободная и "счастливая Европа", которую мы так любим и о которой мечтали всю жизнь при коммунизме, находится в упадке и раскалывается», – заявил он в 2024 г.
Орбан последовательно выступает против миграционной политики Евросоюза: в 2015 г. распорядился возвести забор на южной границе Венгрии, а также отказывается принимать беженцев по квотам Евросоюза. «Компромисса по миграции не будет», – подчеркивал он, характеризуя ее как «импорт терроризма, криминализма, антисемитизма и гомофобии». «Решение проблемы, безусловно, не в том, чтобы разделить людей, незаконно находящихся в ЕС, по всему региону ЕС, – говорил в 2018 г. – Мы считаем, что нужно помогать там, где кроется проблема, а не привозить сюда иммигрантов». Позже ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за нарушение общеевропейских миграционных правил.
В 2022 г. Орбан осудил начало специальной военной операции на Украине, но пошел наперекор ЕС в вопросе антироссийских санкций. «Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен», – объяснял премьер. В дальнейшем Венгрия блокировала поправки о выделении дополнительного бюджета Киеву. В январе 2026 г. Орбан заявил, что Будапешт не станет поддерживать ускоренное принятие Украины в Евросоюз, а также откажется от выделения ей средств. В разгар избирательной кампании политик также обвинил восточного соседа во вмешательстве во внутренние дел страныа: «Агенты и специалисты, получающие деньги от Украины, заходят и выходят в партию "Тиса"».
Главный конкурент Орбана – лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр:
«Я не занимаюсь ерундой. Нас волнуют жизни венгерского народа, спасение системы здравоохранения, возвращение средств ЕС, чего Виктор Орбан не сделал. Борьба с коррупцией, восстановление Венгрии» (в интервью Euronews в феврале 2026 г.)
Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 г. в Будапеште. Получил юридическое образование в Католическом университете им. Петера Пазманя (2003), стажировался по программе Erasmus в Университете Гумбольдта в Берлине. Тогда же вступил в «Фидес». После ее победы на выборах в 2010 г. работал в венгерском МИДе. В 2011 г., в период председательства Венгрии в Совете ЕС, перешел на работу в представительство страны при Евросоюзе. В 2015 г. устроился в аппарат премьер-министра, а в сентябре 2018 г. возглавил дирекцию по праву ЕС в госбанке MBH. С 2019 по 2022 г. работал гендиректором Центра студенческих кредитов. В 2024 г. был избран депутатом Европейского парламента, вошел во фракцию Европейской народной партии (EPP), что обеспечило ему поддержку ведущих правоцентристских сил ЕС.
Широкую известность Мадьяр получил в начале 2024 г., когда публично разорвал отношения с правящей элитой Венгрии и вышел из «Фидес». Тогда его бывшая жена – министр юстиции в правительстве Орбана Юдит Варга – оказалась в центре скандала из‑за помилования заместителя директора детского дома, осужденного по делу о педофилии. Президенту Каталине Новак, которая подписала помилование, а также самой Варге, визировавшей решение, пришлось покинуть пост. Мадьяр обвинил власти и «Фидес» в коррупции, заявив, что располагает компроматом на высокопоставленных чиновников. «Могу сказать, что "Фидес", которую мы видим сегодня, очень сильно отличается от той, к которой я присоединился в 2002 г.», – делился он позже.
После этого он вступил в партию «Тиса», которая, по его словам, является «настоящей партией мира». «Я больше ни минуты не хочу быть частью системы, где настоящие виновники прячутся за юбками женщин», – объяснял Мадьяр в интервью венгерскому изданию «Партизан». В случае победы оппозиционер обещает «объединить нацию, остановить пропаганду и разжигание ненависти, говорить о реальности», а также восстановить независимость судов и СМИ. В феврале 2026 г. он заявил: «Голосуйте за "Фидес", если хотите, чтобы Виктор Орбан шпионил в вашей спальне». «Орбан говорит обо всем, кроме реальности. Он угрожает венграм, подстрекает, создает военный психоз. Через 45 дней Венгрия положит этому конец», – пообещал он в интервью Euronews.
Во внешней политике Мадьяр делает ставку на восстановление союзнических отношений с НАТО и ЕС: «Венгрия останется в Европе». В отличие от Орбана, он открыто поддерживал евроинтеграцию Украины. «Вступление Украины в Евросоюз – это вопрос безопасности и стратегического будущего всей Европы», – отмечал оппозиционер. Правда, в последних предвыборных интервью он смягчил риторику: «Страна находится в состоянии войны и в настоящее время не соответствует критериям вступления».
Основатель и председатель партии «Наша Родина» – Ласло Тороцкаи:
«Мы принципиально против европейского расширения НАТО [на восток], потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации» (в интервью «РИА Новости» в июле 2023 г.)
Ласло Тороцкаи родился 10 марта 1978 г. в Сегеде, получил среднее образование в местной гимназии, затем изучал коммуникацию в университете. Первую известность получил во время протестов 2006 г., возглавив шествие от площади Кошута до площади Свободы в Будапеште. В 2010-2014 гг. был местным председателем округа Чонград от партии «Йоббик» (без формального членства).
Яркую карьеру сделал в качестве руководителя города Асотхалом (2013-2022). «В течение девяти лет я был мэром города, расположенного на венгерско-сербской границе, которая также является границей Европейского союза и который последние семь лет испытывает наибольшее внутреннее давление из-за миграции. С 2015 г. сотни тысяч нелегальных мигрантов прошли через наш город. Тем самым они разрушили жизни десятков тысяч законопослушных, порядочных людей», – говорил Тороцкаи на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
На этом посту прославился антимигрантской политикой и запретом на публичную поддержку ЛГБТ
Тороцкаи придерживается радикально-националистических и евроскептических взглядов. В частности, он выступает против членства Украины в ЕС, используя риторику защиты венгерского меньшинства в Закарпатье, а также отвергает любые формы финансовой и военной помощи восточному соседу. «В социальных сетях меня заблокировали только за мои идеи и высказывания», – рассказывал он журналистам осенью 2025-го.
Опросы общественного мнения
Согласно результатам опроса Politico, проведенного в конце марта 2026 г., основная борьба развернется между партиями «Тиса» и «Фидес». Лидирует «Тиса», которую готовы поддержать 49% венгров. «Фидес» симпатизируют 39% респондентов, а «Наша Родина» набирает около 5% (остальные голоса распределились между другими силами, предварительно, не преодолевающими барьер).
На платформе Polymarket, которая специализируется на прогнозах, по состоянию на начало апреля фиксируется схожая динамика. По оценке пользователей, уверенным лидером гонки за кресло премьера является Мадьяр: вероятность того, что он может стать следующим главой правительства Венгрии, оценивается примерно в 66%. Орбан заметно отстает (34%).
По данным портала Telex, который ссылается на независимую венгерскую исследовательскую компанию Závecz Research, «Тиса» имеет преимущество в 11%. Ее поддержка среди населения к концу марта выросла с 38% до 39% (в общей сложности около 3 млн избирателей). Электоральный рейтинг «Фидес» снизился с 32% до 31% (порядка 2,4 млн), а «Нашу Родину» поддерживает 4% (300 000 человек).
Анализ UNN по опросу Závecz Research показал, что «Тиса» опередила «Фидес» еще в ноябре. Главное отличие их сторонников – возраст. «Тиса» является фаворитом у избирателей до 40 лет (38% против 20% у «Фидес»), тогда как правящая партия пользуется доверием у представителей старшего поколения: среди тех, кому за 60, «Фидес» поддерживают 34% респондентов, а «Тиса» – 21%. Согласно результатам исследования, 55% венгров хотят смены премьер-министра, 38% устраивает нынешнее правительство.