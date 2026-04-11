Венгерский треугольник: кто станет следующим премьером республики

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 г. в Будапеште. Получил юридическое образование в Католическом университете им. Петера Пазманя (2003), стажировался по программе Erasmus в Университете Гумбольдта в Берлине. Тогда же вступил в «Фидес». После ее победы на выборах в 2010 г. работал в венгерском МИДе. В 2011 г., в период председательства Венгрии в Совете ЕС, перешел на работу в представительство страны при Евросоюзе. В 2015 г. устроился в аппарат премьер-министра, а в сентябре 2018 г. возглавил дирекцию по праву ЕС в госбанке MBH. С 2019 по 2022 г. работал гендиректором Центра студенческих кредитов. В 2024 г. был избран депутатом Европейского парламента, вошел во фракцию Европейской народной партии (EPP), что обеспечило ему поддержку ведущих правоцентристских сил ЕС.