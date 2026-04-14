Семья Тулеевых пробует вернуться в публичную политику

Семья Тулеевых пробует вернуться в публичную политикуСын многолетнего главы Кузбасса заявился на думские праймериз «Единой России»
Старший сын покойного губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Дмитрий стал участником праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Он подал документы по списку партии, следует из информации, размещенной на сайте предварительного голосования. Там же говорится, что 57-летний сторонник ЕР Дмитрий Тулеев «временно не работает».
В действующий созыв Госдумы по списку ЕР от региональной группы, объединяющей Кемеровскую и Томскую области, избраны Вероника Власова, Михаил Киселев, Владимир Самокиш и Олег Матвейчев. «Ведомости» ранее сообщали, что Самокиш, скорее всего, не будет баллотироваться на новый срок, а Матвейчев может пойти по Новокузнецкому одномандатному округу (он уже заявился на праймериз).
Тулеев-младший известен прежде всего как начальник федерального казенного учреждения «Сибуправтодор», около 20 лет работал в Новосибирске. В 2018 г. указом президента России Владимира Путина он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в дорожном хозяйстве».
17 октября 2022 г., в разгар частичной мобилизации, Тулеев-старший признавался в соцсетях, что боится за старшего сына. «Он профессиональный дорожник, и профессия у него очень востребованная. Он уже прошел специальную двухнедельную подготовку по восстановлению дорог и возведению понтонных мостов. Возможно, направят в Донецк. Супруга моя начинает день с валерьянки, заканчивает валидолом», – писал экс-глава Кузбасса.
20 января 2023 г. Дмитрий Тулеев, по данным СПАРК, покинул «Сибуправтодор». С тех пор о его публичной деятельности ничего не известно.
Аман Тулеев умер 20 ноября 2023 г. на 80-м году жизни. Он возглавлял Кузбасс с 1997 по 2018 г. и ушел в отставку вскоре после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек. 3 апреля 2018 г. Тулеев-старший стал депутатом Кемеровского облсовета, а через неделю был избран спикером. Заксобрание он возглавлял до 14 сентября 2018 г. За годы губернаторства Тулеева Кузбасс, будучи одним из самых протестных регионов России в 1990-х гг., превратился в один из самых управляемых.
В выдвижении старшего сына экс-главы Кемеровской области переплетаются два сюжета: символический капитал фамилии и конкуренция внутри ЕР, говорит политолог, президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «С одной стороны, это попытка реанимировать политический бренд Тулеева. В Кузбассе он по-прежнему узнаваем и сохраняет символический вес. С другой – это заявка на возвращение семьи в публичную политику, но в мягком формате, через праймериз», – сказал эксперт «Ведомостям».
Кемеровская область, возможно, самый пострадавший в плане бюджета регион в последние год-два, поэтому ностальгия по прежним временам там возможна, допускает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Бюджет Кузбасса на 2026 г. был принят с дефицитом в 10%, писал ТАСС 26 ноября 2025 г. Доходы были запланированы в размере 198,3 млрд руб., расходы – 215,2 млрд руб. Министр финансов Кемеровской области Игорь Малахов во время принятия главного финансового документа признавал, что регион переживает «не самые лучшие времена».
«Основная причина очевидна – снижение финансовых результатов работы угольных компаний, а соответственно, снижение отчислений в бюджет в виде налога на прибыль. Второй год подряд бюджет на ближайшую трехлетку мы формируем в условиях беспрецедентного снижения собственных доходов региональной казны. Поэтому нам приходилось сокращать значительную часть расходов, и оптимизация ведется постоянно», – заявлял чиновник.