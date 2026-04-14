Семья Тулеевых пробует вернуться в публичную политику

Аман Тулеев умер 20 ноября 2023 г. на 80-м году жизни. Он возглавлял Кузбасс с 1997 по 2018 г. и ушел в отставку вскоре после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек. 3 апреля 2018 г. Тулеев-старший стал депутатом Кемеровского облсовета, а через неделю был избран спикером. Заксобрание он возглавлял до 14 сентября 2018 г. За годы губернаторства Тулеева Кузбасс, будучи одним из самых протестных регионов России в 1990-х гг., превратился в один из самых управляемых.