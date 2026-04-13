К чему приведет конфликт Дональда Трампа с папой римским

Критика со стороны президента США Дональда Трампа не заставит папу римского перестать говорить о проблемах и страданиях людей по всему миру. «Не хочу дебатировать с ним [с Трампом] <...> слишком много невинных погибает сегодня по всему миру. Думаю, кто-то должен смело сказать, что есть другой путь», – заявил понтифик 13 апреля, находясь на пути в Алжир, откуда начнется его африканское турне. Его заявление могло быть ответом на публикацию Трампа в его соцсети Truth Social (TS), в которой он назвал папу «мягким» в отношении борьбы с преступностью и оценил как «ужасный» его подход к внешней политике. «Мне не нужен папа римский, критикующий президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, ради чего был избран», – подчеркнул он. Трамп не забыл отметить, что без его влияния Лев XIV не смог бы выиграть выборы папы в мае 2025 г.