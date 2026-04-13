К чему приведет конфликт Дональда Трампа с папой римским

К чему приведет конфликт Дональда Трампа с папой римскимПрезидент США рискует лишиться поддержки значительной части избирателей
Критика со стороны президента США Дональда Трампа не заставит папу римского перестать говорить о проблемах и страданиях людей по всему миру. «Не хочу дебатировать с ним [с Трампом] <...> слишком много невинных погибает сегодня по всему миру. Думаю, кто-то должен смело сказать, что есть другой путь», – заявил понтифик 13 апреля, находясь на пути в Алжир, откуда начнется его африканское турне. Его заявление могло быть ответом на публикацию Трампа в его соцсети Truth Social (TS), в которой он назвал папу «мягким» в отношении борьбы с преступностью и оценил как «ужасный» его подход к внешней политике. «Мне не нужен папа римский, критикующий президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, ради чего был избран», – подчеркнул он. Трамп не забыл отметить, что без его влияния Лев XIV не смог бы выиграть выборы папы в мае 2025 г.
На этом фоне Трамп также опубликовал у себя на странице созданную с помощью нейросетей фотографию своего поклонника, где он изображен в качестве Иисуса Христа. В результате к многолетним критикам действующего президента присоединились и некоторые его бывшие союзники. Например, его действия осудило несколько видных консервативных комментаторов. Более того, в американских социальных сетях обсуждается наплыв новых пользователей в TS, которые зарегистрировались с целью осудить действия президента. Эта информация косвенно подтверждается количеством комментариев под двумя публикациями. Если в среднем пост Трампа собирает до 2000 комментариев, то на момент сдачи номера в печать критику папы прокомментировало 5000 человек, а ИИ-картинку – больше 11 000. Стоит отметить, что этот пост с картинкой набрал больше 13 000 позитивных реакций. Через несколько часов Трамп удалил пост со своим изображением в образе Христа.
Глумление над религией максимально увеличивает риск потери электората для Трампа и республиканской партии в целом, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Еще больше ухудшают ситуацию, по словам эксперта, попытки Трампа и его окружения, в первую очередь военного министра Пита Хегсета, представить военные действия против Ирана как богоугодное дело.
По данным Pew Research Center, на президентских выборах 2024 г. Трампа поддержало большинство избирателей-католиков: 55% против 43% у его соперницы-демократки бывшего вице-президента Камалы Харрис. Католики в целом составляют от 19 до 22% от взрослого населения США. Кроме того, среди них значительное количество латиноамериканцев, это одна из самых быстрорастущих этнических групп в США, которая играет важную роль на выборах в колеблющихся штатах (где равные шансы на победу и у республиканцев, и у демократов) на юге страны – в Аризоне и Флориде. Стоит уточнить, что за последние годы Трампу и республиканцам удалось привлечь латиноамериканцев на свою сторону более консервативным подходом к внутренней политике. Важно и то, что латиноамериканцы являются более религиозными, чем среднестатистический белый американец.
Республиканцы рискуют оттолкнуть от себя этот электорат и понести более значительные потери на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре 2026 г. и которые исторически и так заканчиваются поражением президентской партии в одной из палат конгресса, подчеркнул Кошкин.
Католикам в окружении Трампа – госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джеймсу Вэнсу – придется отмалчиваться, у них нет иного выхода, говорит Кошкин. Ситуация осложняется тем, что эти двое видятся в качестве наиболее вероятных претендентов на республиканскую президентскую номинацию в 2028 г. «По сути, Трамп очень недальновидно поступает, закладывая мину замедленного действия именно для них, когда они станут на предвыборную тропу. Хотя даже если их прижмут к стенке и призовут к ответу на пресс-конференции, то они вряд ли осудят Трампа. Отделаются демагогией, как всегда», – подчеркнул Кошкин.
Критика папы, с которым у Трампа изначально не сложились отношения, не первый шаг, вызвавший критику со стороны верующих. Например, в католическую Пасху 5 апреля он пригрозил устроить «ад» Ирану, если он не откроет доступ к Ормузскому проливу. В том же посте он назвал иранцев «ублюдками». При этом, отмечает Кошкин, Трамп вряд ли потеряет поддержку своего ядерного электората – тех самых «MAGA-избирателей», потому что они одержимы «синдромом болельщика»: руководствуются другой логикой на выборах и готовы голосовать за любого кандидата от республиканцев, лишь бы не допустить победы демократов. Но это не поможет республиканцам удержать инициативу на общенациональном уровне.