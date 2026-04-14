Бывший глава Партии дела Бабкин может выдвинуться в Госдуму от ЛДПР

Бывший глава Партии дела Бабкин может выдвинуться в Госдуму от ЛДПРОн возглавляет экономический совет партии и входит в ее высший совет
Совладелец «Ростсельмаша», предприниматель и лидер ликвидированной Партии дела Константин Бабкин может выдвинуться в Госдуму от ЛДПР. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к партии. Сейчас Бабкин возглавляет экономический совет ЛДПР. В одном из сценариев он может войти в федеральную часть списка партии, отметил собеседник.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на Московском экономическом форуме 7 апреля заявил, что Бабкин, «возможно, украсит новый созыв Госдумы, <...> но не будем пока говорить за избирателей». Сам Бабкин сказал «Ведомостям», что окончательное решение еще не принято, ведутся «постепенные» переговоры.
Предприниматель вступил в ЛДПР в конце 2024 г. «Что касается Партии дела, мы ни с кем не объединяемся, а принимаем в свои ряды тех, кто стоит на наших позициях и занимается архиважными вопросами национальной экономики и отраслей, которые были убиты и свелись к нулю. <...> Как раз Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Это для нас приобретение, мы усиливаем, укрепляем наше экономическое крыло», – говорил Слуцкий «Ведомостям».
Это произошло после того, как 27 ноября 2024 г. Верховный суд (ВС) удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии дела, главой которой был Бабкин. До этого ВС по иску ведомства приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений, среди которых истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии, наличие среди членов партии несовершеннолетних и отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.
Уже 12 декабря Бабкин стал главой экономического совета ЛДПР. Его кандидатуру предложил Слуцкий. Первое заседание экономсовета прошло в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом» на ВДНХ. Днем позже, 13 декабря, Бабкин вошел и в высший совет партии.
Всего в экономический совет было включено порядка 25 человек. Первым зампредом назначили депутата Госдумы Станислава Наумова (сейчас участвует в праймериз «Единой России» по выборам в нижнюю палату), а зампредом стала советник Слуцкого Мария Воропаева. Такой же пост занял и бывший секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин, который вел заседание экономического совета. Слуцкий тогда отметил, что каждый, кто вошел в совет, – это неслучайный и уже зрелый человек, осознавший, что только ЛДПР соответствует ожиданиям бизнеса.
Бабкин, в свою очередь, охарактеризовал членов совета как «проверенных политических бойцов и профессионалов». ЛДПР, по его словам, может стать «локомотивом» нового этапа экономических изменений страны. То, что на это способна только партия Слуцкого, он понял в результате многомесячных переговоров, признался тогда предприниматель.
Бабкину 55 лет, он родился в Челябинской области. В 1992 г. стал одним из основателей компании «Содружество» (в 2000 г. переименована в группу компаний «Новое содружество»). В 2004 г. его избрали на должность президента российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». Основал и в 2012–2024 гг. возглавлял Партию дела. В 2013 г. выступил инициатором проведения Московского экономического форума. С 2016 г. Бабкин возглавляет совет Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Ему присвоено звание «Почетный машиностроитель», он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Самый яркий представитель российского сельхозмашиностроения», безусловно, украсил бы список ЛДПР считает политолог Константин Калачев. У него есть и финансовые, и организационные, и интеллектуальные ресурсы, говорит политолог. Кроме того, Бабкин готов к тематическим публичным выступлениям на партийных дебатах, давно и всерьез увлечен политикой.
По его мнению, предприниматель мог бы претендовать на место председателя одного из комитетов Госдумы.
Бабкин – это скорее ресурсное усиление, чем имиджевое, поскольку обывателю Партия дела и сам предприниматель вряд ли известны, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
ЛДПР это скорее партия социального популизма, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: «В этом смысле Бабкин может быть очень полезен, потому что сейчас уже нарастает вал критики в адрес ЛДПР по поводу того, что они постоянно предлагают [обременить] бюджет новыми нагрузками. Бабкин – человек, который предлагает альтернативную экономическую модель».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.