Поправки в закон о выборах могут запретить ЛДПР агитацию с голосом Жириновского

Поправки в закон о выборах могут запретить ЛДПР агитацию с голосом ЖириновскогоВ Госдуме доработали документ ко второму чтению
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях законодательства о выборах, принятого в первом чтении 18 марта. Комитет нижней палаты по государственному строительству и законодательству 13 апреля рекомендовал принять эти поправки, говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Документ предусматривает, в частности, запрет на использование в агитационных материалах изображения и (или) голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая созданного с применением нейросетей.
Принятие поправок в таком виде, например, лишит ЛДПР возможности использовать голос покойного основателя партии Владимира Жириновского при буквальной интерпретации предлагаемой нормы, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. «Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
Институт использования узнаваемых лиц в агитматериалах возвращается практически в том же виде, в котором он и существовал ранее, при наличии согласия, которое сдается в комиссию вместе с листовкой или роликом, говорит политюрист Олег Захаров. «Но использовать изображения, например, Жириновского или Ленина не получится: это должен быть живой совершеннолетний человек, не имеющий судимости за тяжкие преступления, иностранное гражданство и другие ограничения пассивного избирательного права», — сказал он «Ведомостям».
По мнению Захарова, поправки облегчают жизнь партиям, которые увлекаются неймингом – частой сменой названий. «Например, для «Справедливой России» актуальна поправка, позволяющая не переделывать свидетельство о регистрации партии с СЗРП («Справедливая Россия – Патриоты – За правду», это наименование использовалось в 2021 – 2025 гг. – «Ведомости») на СР, а сразу использовать новое название, указанное в ЕГРЮЛ. Без этой поправки работы у партийных юристов и Минюста в регионах значительно бы прибавилось», — отметил юрист.
Принятый в первом чтении законопроект был внесен в Госдуму 19 февраля членами всех фракций (за исключением КПРФ). Как следовало из пояснительной записки, документ «направлен на дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах». Ключевая поправка касалась использования нейросетей в агитации, писали «Ведомости» 20 февраля. В агитации нельзя будет использовать изображения (образ) человека, в том числе вымышленного или умершего, включая созданного с применением информационных технологий, следует из предложенных изменений в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан.
В целом поправки к второму чтению несколько расходятся с изначальной концепцией законопроекта, расширяя предмет правового регулирования. К примеру, в документе появились изменения, предлагаемые в законодательство о формировании Совета Федерации (СФ). В частности, предлагается предусмотреть норму, в соответствии с которой представитель заксобрания в верхней палате парламента, избранный в новый созыв, вправе совмещать полномочия сенатора и депутата заксобрания до наделения полномочиями нового сенатора.
В части агитации нововведением также является необходимость получения письменного согласия у гражданина России, достигшего возраста 18 лет, для использования его изображения и (или) голоса.
Центризбирком России (ЦИК) в случае принятия законопроекта получит дополнительный инструмент для уточнения регистра избирателей. Ст. 20 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предлагается дополнить п. 20.1, в соответствии с которым содержащиеся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения об избирателе предоставляются ЦИК «в целях сопоставления таких сведений со сведениями, содержащимися в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», и их актуализации».
Законопроект ко второму чтению обрел компромиссный характер и больше направлен на устранение различных неудобств для участников выборов, чем на ограничение их возможностей, считает Митин. «В первую очередь он возвращает право использования изображений граждан в агитматериалах. Вводится дополнительный порядок использования голосов таких граждан для аудиовизуальных агитматериалов, в т. ч. если кандидаты и партии прибегают к услугам профессиональных дикторов. При этом запрет на генерацию изображений остался», – сказал он «Ведомостям».
По словам Митина, поправки усиливают открытость выборов в части информирования о финансировании избирательных кампаний кандидатов и партий. «Но тут вопрос в дальнейшем исполнении законодательных норм», – уточнил эксперт.