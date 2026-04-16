ЦИК создал методическую базу для избрания белорусов в России

Центризбирком (ЦИК) впервые утвердил методическую базу для граждан Белоруссии, получивших в 2025 г. право избираться в органы местного самоуправления России, а также голосовать на выборах соответствующего уровня. В России нет ни одного региона, где бы ни проживали белорусы, поэтому в единый день голосования 2026 г. можно ожидать их участия и в качестве кандидатов, и в роли голосующих на избирательных участках, заявил на заседании ЦИК 15 апреля зампред ЦИК Николай Булаев. Он подчеркнул, что рекомендации готовились «достаточно долго», неоднократно велись переговоры с представителями российских регионов.