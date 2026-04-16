ЦИК создал методическую базу для избрания белорусов в России

ЦИК создал методическую базу для избрания белорусов в РоссииВ 2026 году они впервые смогут и участвовать в местных выборах, и голосовать
Центризбирком (ЦИК) впервые утвердил методическую базу для граждан Белоруссии, получивших в 2025 г. право избираться в органы местного самоуправления России, а также голосовать на выборах соответствующего уровня. В России нет ни одного региона, где бы ни проживали белорусы, поэтому в единый день голосования 2026 г. можно ожидать их участия и в качестве кандидатов, и в роли голосующих на избирательных участках, заявил на заседании ЦИК 15 апреля зампред ЦИК Николай Булаев. Он подчеркнул, что рекомендации готовились «достаточно долго», неоднократно велись переговоры с представителями российских регионов.
Право белорусов участвовать в местных выборах в России предусмотрено подписанным 13 марта 2025 г. президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко протоколом об изменениях в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. Госдума ратифицировала протокол 15 июля 2025 г. Аналогичная норма распространяется и на постоянно проживающих в Белоруссии граждан России.
«Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь», – заявил Путин в день подписания протокола. Лукашенко подчеркнул, что «россияне у нас этим правом пользуются уже не первый год».
Выдвижение и регистрация в качестве кандидата гражданина из Белоруссии на выборах в органы местного самоуправления происходит в том же порядке, что и для кандидатов с российским гражданством. Единственное отличие – в качестве основного документа используется не паспорт, а вид на жительство, следует из текста методических рекомендаций. Граждане Белоруссии могут пойти самовыдвиженцами, выдвинуться от партии или пойти по списку.
На них распространяются те же ограничения, что и на кандидатов из России: например, не должно быть гражданства никакой другой страны, т. е. допускается гражданство только Белоруссии. Также сохраняются ограничения, связанные в том числе с экстремистской деятельностью и террористическими организациями. Осуждение иностранного гражданина за правонарушение, которое карается российским законом, влечет ограничение пассивного избирательного права.
Что касается активного избирательного права, то в рекомендациях уточняется, что в список избирателей может быть включен дееспособный и не содержащийся в местах лишения свободы гражданин Белоруссии, достигший 18 лет и имеющий вид на жительство в России. Для того чтобы проголосовать на выборах, белорус должен лично прийти в день выборов в участковую избирательную комиссию и предъявить вид на жительство.
После проверки документа член комиссии включает его в список избирателей, а сведения о нем вносятся в дополнительные вкладные листы. Затем выдается бюллетень. Также, согласно рекомендациям, у белорусов есть возможность подать заявление, для того чтобы проголосовать вне помещения для голосования (например, на придомовых территориях).
Кроме того, теперь белорусы имеют право проставлять подписи в подписных листах, быть доверенным лицом у полномочного представителя, осуществлять пожертвования. При этом в методических рекомендациях отмечено, что граждане Белоруссии не могут быть наблюдателями. «И это понятно, потому что федеральный закон предусматривает, что наблюдателями на местных выборах могут быть граждане, имеющие активное избирательное право в пределах субъекта Российской Федерации. В данном случае такое активное избирательное право отсутствует», – пояснил Булаев.
При проведении выборов глав муниципальных районов необходимо подать в числе документов сведения об имуществе, находящемся за пределами РФ, об источниках получения средств, о расходах кандидата и семьи. Документы должны быть на русском языке.
Решение о возможности белорусов избираться в органы местного самоуправления и голосовать на местных выборах носит во многом пока еще символический характер, говорит депутат от «Справедливой России», член парламентского собрания Союзного государства Николай Новичков. Но это имеет значение, как и, например, отмена роуминга между странами. «Это говорит о том, что мы формируем единое государство, правовое пространство и единое пространство возможностей для граждан наших стран», – сказал он «Ведомостям».
С этим согласен электоральный юрист Гарегин Митин: вряд ли стоит ожидать «бума» кандидатов из Белоруссии, но в России больше муниципальных образований, чем в братском государстве, поэтому «есть где развернуться».
Лидер белорусской Либерально-демократической партии, депутат палаты представителей (нижняя палата парламента Белоруссии) и парламентского собрания Союзного государства Олег Гайдукевич сказал «Ведомостям», что знает о том, что «ряд белорусских граждан» приняли решение баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах в 2026 г.
Ажиотажа не будет, но определенный процент людей точно стоит ожидать, отметил он. «Это первые выборы и первый такой опыт. С каждой кампанией эта тенденция будет нарастать. И это хорошо: это говорит о том, что белорусы чувствуют себя как дома в России, а россияне – как дома в Белоруссии», – резюмировал Гайдукевич.