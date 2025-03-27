Право участия белорусов в российских выборах заинтересовало парламентские партии

Например, ЛДПР планирует выдвигать граждан Белоруссии на ближайших муниципальных выборах в 2025 г., сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Кадровая комиссия КПРФ при принятии решений о выдвижении кандидатов будет исходить в том числе из подписанного президентами Путиным и Лукашенко протокола, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Конкретно по кандидатурам пока не могу сказать, но я не исключаю, что, вполне возможно, будут приняты такие решения [о выдвижении граждан Белоруссии на муниципальных выборах]», – уточнил он. «Справедливая Россия» планирует обсудить возможность выдвижения граждан Белоруссии на муниципальные выборы в России с председателем белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александром Хижняком, сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы политической силы. «В будущем мы также рассмотрим возможность выдвижения наших кандидатов на выборах в Белоруссии», – добавили в партии.