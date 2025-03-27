Право участия белорусов в российских выборах заинтересовало парламентские партии

Право участия белорусов в российских выборах заинтересовало парламентские партииПервые кандидаты из соседней республики могут появиться уже в этом году
В предстоящий единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября на муниципальных выборах уже возможно выдвижение кандидатов с гражданством Белоруссии. Право белорусов участвовать в местных выборах в России предусмотрено подписанным 13 марта президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко протоколом об изменениях в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. Аналогичная норма распространяется и на постоянно проживающих в Белоруссии граждан России. Для вступления в силу протоколу предстоит пройти ратификацию парламентами двух государств. Несмотря на это, новой возможностью уже заинтересовались российские парламентские партии.
Например, ЛДПР планирует выдвигать граждан Белоруссии на ближайших муниципальных выборах в 2025 г., сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Кадровая комиссия КПРФ при принятии решений о выдвижении кандидатов будет исходить в том числе из подписанного президентами Путиным и Лукашенко протокола, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Конкретно по кандидатурам пока не могу сказать, но я не исключаю, что, вполне возможно, будут приняты такие решения [о выдвижении граждан Белоруссии на муниципальных выборах]», – уточнил он. «Справедливая Россия» планирует обсудить возможность выдвижения граждан Белоруссии на муниципальные выборы в России с председателем белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александром Хижняком, сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы политической силы. «В будущем мы также рассмотрим возможность выдвижения наших кандидатов на выборах в Белоруссии», – добавили в партии.
Не исключают возможности выдвижения таких кандидатов и «Новые люди». «Мы запустили открытую платформу, где каждый желающий может оставить заявку на выдвижение, по итогам мы проводим собеседование. Если среди соискателей будут граждане Белоруссии, которые, например, долго жили в российском городе и сейчас решили изменить его к лучшему, – возможность стать кандидатом мы предоставим», – сообщил сотрудник пресс-службы. В пресс-службе «Единой России» лишь отметили, что протокол, разрешающий белорусам участвовать в муниципальных выборах в России, еще не вступил в силу.
Лидер белорусской Либерально-демократической партии, депутат палаты представителей (нижняя палата парламента Белоруссии) и парламентского собрания Союзного государства Олег Гайдукевич заявил «Ведомостям», что лично знает «десятки белорусов» в России, которые хотят принять участие в выборах в представительные органы местного самоуправления (МСУ) в различных регионах страны. Количество желающих и субъекты, в которых они планируют баллотироваться, станут понятны ближе к началу избирательной кампании, уточнил он. В целом же принятое президентами двух государств решение – это продолжение процесса унификации законодательства, ведь в Белоруссии уже была норма, которая позволяла гражданам России баллотироваться в белорусские органы местного самоуправления, напомнил Гайдукевич.
Возможно, на муниципальных выборах 2025 г. кандидатов-белорусов будет не так много, но процесс их вовлечения в политическую жизнь России будет развиваться по нарастающей и уже в 2026–2027 гг. российская избирательная система увидит белорусских политиков, которые захотят защищать местные интересы в муниципальных образованиях, считает депутат от «Справедливой России», член парламентского собрания Союзного государства Николай Новичков.
В Крыму в 2025 г. местные выборы не запланированы, но глава национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец не исключает, что в будущем крымские белорусы будут заинтересованы в выдвижении «на наших выборах». «Белорусская диаспора – четвертая по величине в Крыму и достаточно пассионарна», – обратил внимание он. Представляющий в Госдуме граничащие с Белоруссией Смоленскую и Брянскую области депутат Артем Туров («Единая Россия») и председатель национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко сказали «Ведомостям», что пока не слышали о предстоящем выдвижении кандидатов с белорусским гражданством на муниципальных выборах.
Не исключено, что появятся такие кандидаты в Москве, сказала «Ведомостям» глава национально-культурной автономии «Белорусы Москвы» Алла Тужилкина.
Закон об основных гарантиях избирательных прав предусматривает право иностранных граждан с российской «пропиской» участвовать в выборах – как избирателей и как кандидатов, но только на муниципальных выборах по месту регистрации, напоминает электоральный юрист Олег Захаров. Это право сейчас реализовано для граждан Киргизии и Туркменистана, а для граждан Белоруссии оно не действовало.
Вряд ли в ближайшие электоральные циклы выдвижение граждан Белоруссии на муниципальные выборы в России будет массовым, но в будущем расширение представительства белорусов в органах МСУ России не исключено, сказал «Ведомостям» политолог Александр Асафов. По его словам, такая возможность носит скорее прикладной, чем политический характер. Новелла позволяет проживающим в России гражданам Белоруссии встать на защиту интереса людей в конкретном муниципалитете, что «логично» в контексте укрепления взаимоотношения двух союзных государств, считает он.
«Ведомости» направили запрос в посольство Белоруссии в России.
Пока сложно говорить о том, насколько активно будут граждане Белоруссии выдвигаться на предстоящих в 2025 г. муниципальных выборах в России, но «несомненно» правом голосования на выборах они воспользуются, считает сенатор национального собрания Белоруссии Андрей Русакович. Наиболее активны они могут быть в регионах с наибольшим количеством постоянно проживающих граждан Белоруссии: это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская, Смоленская области. «Подписание и реализация Протокола свидетельствует о целенаправленной работе Белоруссии и России по реализации равных прав граждан и движении в направления окончательного создания института гражданства Союзного государства. Это важный элемент интеграции, касающийся всего населения двух стран», – сказал он «Ведомостям».