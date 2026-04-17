Делегация конгресса США может посетить Россию

Делегация конгресса США может посетить РоссиюКонгрессвумен Паулина Луна подчеркнула, что прямой диалог отвечает интересам двух стран
Делегация американских парламентариев может в будущем посетить Россию, такой вариант не исключается. Об этом заявила член палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.
По ее словам, сроки возможного визита пока не определены и зависят от политической повестки, однако обсуждение подобных поездок уже ведется.
Луна отметила, что прямой диалог между странами был прерван на длительное время и его необходимо восстановить. «Наши правительства не общались с глазу на глаз почти 20 лет. Я считаю, что этого никогда не должно повториться», – сказала она.
Конгрессвумен подчеркнула, что развитие контактов отвечает интересам обеих стран, особенно с учетом статуса России как ядерной державы. «Очевидно, я думаю, что в интересах обеих стран и особенно американского народа наладить диалог, особенно когда речь идет про другую ядерную сверхдержаву», – добавила она.
По словам Луны, в США уже создана двухпартийная группа конгрессменов, выступающих за развитие диалога с Москвой.
Она также выразила поддержку политике президента Дональда Трампа, направленной, по ее мнению, на урегулирование конфликтов и развитие переговорного процесса. «Я поддерживаю программу президента Трампа по установлению мира и налаживанию диалога. И именно этим мы сейчас и занимаемся», – заявила Луна.
26-27 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным».