Начался второй день переговоров представителей Госдумы с СШАЭто первая поездка депутатов за последние годы
Начался второй день переговоров представителей Госдумы в США, заявила первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.
«Встречи уже начались», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». По его словам, переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники президента США Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между двумя державами в широком плане.
Также Делягин сообщил, что визит депутатов Госдумы в США готовился в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, «стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине». По его словам, «насколько можно судить», подготовка началась еще в декабре.