Конгрессмены США подарили делегации РФ носки с Трампом

26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». По его словам, переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники президента США Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между двумя державами в широком плане.