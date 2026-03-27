Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Конгрессмены США подарили делегации РФ носки с Трампом

Ведомости

Американские конгрессмены преподнесли делегации Госдумы подарки в виде носков с изображением президента США Дональда Трампа. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета нижней палаты по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

Кроме того, американская сторона подарила депутатам ГД открытки в память о советско-американской космической программе «Союз – Аполлон» и личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны.

Делягин отметил, что изначально со стороны США поступила просьба отказаться от подарков, но, «когда мы прилетели, концепция поменялась».

Российская сторона, в свою очередь, подарила конгрессменам скромные подарки, а также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов «подарил открытку, подписанную участниками полета «Союз – Аполлон», что вызвало у американцев восторг».

26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». По его словам, переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники президента США Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между двумя державами в широком плане.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её