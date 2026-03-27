Конгрессмены США подарили делегации РФ носки с Трампом
Американские конгрессмены преподнесли делегации Госдумы подарки в виде носков с изображением президента США Дональда Трампа. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета нижней палаты по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).
Кроме того, американская сторона подарила депутатам ГД открытки в память о советско-американской космической программе «Союз – Аполлон» и личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны.
Делягин отметил, что изначально со стороны США поступила просьба отказаться от подарков, но, «когда мы прилетели, концепция поменялась».
Российская сторона, в свою очередь, подарила конгрессменам скромные подарки, а также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов «подарил открытку, подписанную участниками полета «Союз – Аполлон», что вызвало у американцев восторг».
26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». По его словам, переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники президента США Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между двумя державами в широком плане.