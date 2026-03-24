Как прошла встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США

Как прошла встреча депутатов Госдумы с конгрессменами СШАДелегация РФ состояла из пяти человек
В Вашингтоне 26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами Конгресса США. Это первые парламентские переговоры за 12 лет.
Делегация была сформирована по межфракционному принципу, она состояла из пяти человек. Партию ЛДПР представлял вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, «Единую Россию» – первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, «Справедливую Россию» – зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин, а КПРФ – секретарь ЦК Владимир Исаков. Делегацию Госдумы возглавлял зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов из «Единой России», как и писали «Ведомости» ранее.
Чернышов в Telegram-канале рассказывал, что у российских депутатов запланированы встречи с конгрессменами как от Демократической, так и от Республиканской партий. Встречу инициировала член конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Она представляет избирательный округ в штате Флорида и известна «своей активной поддержкой действующего американского президента» Дональда Трампа.
Когда встреча завершилась, Никонов в своем Telegram-канале сообщил, что восстановление межпарламентских контактов возможно. «Работает по программе дальше», – добавил депутат.
В интервью ТАСС Никонов отметил, что диалог РФ И США по экономике развивается достаточно плодотворно. По его словам, переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники Трампа. По его словам, сверхзадача этого диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в широком плане.
Журова в интервью ТАСС рассказала, что парламентарии России и США будут прорабатывать возможность создания группы дружбы в американской Палате представителей, чтобы подобные контакты происходили регулярно. Никонов также дополнил, что законодатели РФ и США договорились восстановить группу по двусторонним связям.
Она также сообщила, что конгрессмены обещали поговорить с президентом США насчет участия России в Олимпийских Играх. Чернышев рассказал, что на встрече поднимался вопрос, приедут ли официальные представители США на празднование Дня Победы в Москву на 9 мая.
Конгрессвумен Луна в соцсети Х написала, что парламентарии будут развивать этот диалог в поддержку стремления к миру, а также к экономическим возможностям. «Как представители двух крупнейших ядерных держав мы обязаны обеспечить нашим гражданам открытый диалог, обмен идеями и поддержание каналов коммуникации», – добавила она.
Встреча депутатов продолжится и 27 марта. Им предстоят переговоры с делегацией федерального правительства США, сообщал агентству «РИА Новости» представитель американского посольства в Москве.