Делегация Госдумы начала переговоры с конгрессом США
Делегация российской Государственной думы начала переговоры с американскими конгрессменами. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.
Он рассказал, что российская делегация будет общаться с конгрессменами как от Демократической, так и от Республиканской партий. Он добавил, что российская сторона также представляет разные партии.
Кроме того, Чернышов рассказал «РИА Новости», что делегация Госдумы приехала в США, чтобы отстаивать интересы России в ходе открытого диалога, который необходим.
24 марта источники «Ведомостей» на Охотном Ряду сообщали, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Речь идет о группе думцев из разных фракций, а возглавит делегацию Вячеслав Никонов («Единая Россия») - заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин дал необходимые установки делегации Госдумы, отправившейся в США для переговоров. По его словам, глава государства будет детально проинформирован о результатах контактов, которые состоятся в США.