Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Делегация Госдумы начала переговоры с конгрессом США

Делегация российской Государственной думы начала переговоры с американскими конгрессменами. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.

Он рассказал, что российская делегация будет общаться с конгрессменами как от Демократической, так и от Республиканской партий. Он добавил, что российская сторона также представляет разные партии.

Кроме того, Чернышов рассказал «РИА Новости», что делегация Госдумы приехала в США, чтобы отстаивать интересы России в ходе открытого диалога, который необходим.

Политика / Международные отношения

24 марта источники «Ведомостей» на Охотном Ряду сообщали, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Речь идет о группе думцев из разных фракций, а возглавит делегацию Вячеслав Никонов («Единая Россия») - заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин дал необходимые установки делегации Госдумы, отправившейся в США для переговоров. По его словам, глава государства будет детально проинформирован о результатах контактов, которые состоятся в США.

