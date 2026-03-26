Кремль: Путин дал установку отправленной в США депутатской делегации

Кремль: Путин дал установку отправленной в США депутатской делегацииРеанимация отношений РФ и США нужна обеим сторонам, отметил Песков
Президент России Владимир Путин дал необходимые установки делегации Госдумы, отправившейся в США для переговоров. Это очень нужное направление диалога между двумя странами, которое было абсолютно заморожено, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин будет детально проинформирован о результатах контактов, которые состоятся в США.
«И мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы», – добавил Песков.
26 марта глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что делегация депутатов ГД отправилась в США для восстановления диалога. Встреча станет тестовой, на ее основе будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие. «Стоят задачи возобновить общение, без какой-то дополнительной конкретики», – сказал он (цитата по ТАСС).
24 марта источники «Ведомостей» на Охотном Ряду сообщали, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Речь идет о группе думцев из разных фракций, а возглавит делегацию Вячеслав Никонов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.