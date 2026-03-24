Вячеслав Никонов может возглавить депутатскую делегацию в США

Вячеслав Никонов может возглавить депутатскую делегацию в СШАОна может отправиться в Вашингтон в ближайшее время, говорят источники «Ведомостей»
Депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» четыре источника на Охотном Ряду. В Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа думцев из разных фракций, говорят собеседники «Ведомостей». Возглавит делегацию Вячеслав Никонов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.
Собеседник в Госдуме говорит, что никто из руководства единороссов в США не полетит: «А Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам». По его словам, прежде чем российская делегация полетит в США, с тех, кто в нее входит, должны на время поездки снять санкции – а это должно согласовываться на уровне госдепа.
Связаться с Никоновым «Ведомостям» не удалось. Несколько депутатов отказались от обсуждения предполагаемой поездки. «Ведомости» направили запросы представителю МИДа и в пресс-службу Госдумы.
Ранее о возможности подобных контактов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом власти говорили и публично. 18 февраля 2025 г. лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил с думской трибуны, что Россия и США возобновляют свое сотрудничество: «Будем следить и будем готовы через некоторое время, если будет добрая воля наших заокеанских коллег, возобновить формат Дума – конгресс».
26 октября глава РФПИ, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале о возможности встречи с конгрессменами.
В частности, по его словам, конгрессвумен Анна-Паулина Луна «подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов» с думцами. По словам Дмитриева, встреча «будет организована в ближайшее время». А 13 февраля 2026 г. Слуцкий сообщил ТАСС о переговорах с конгрессменами: «Мы не прерывали никогда отношений сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США. Просто никогда не говорили об этом, чтобы не навредить нашим партнерам».
Пока рано говорить, как поездка депутатов может повлиять на перспективы переговоров, рассуждает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, встречаться российские депутаты могут с представителями республиканской партии, которые ранее проявили сравнительную конструктивность в отношении переговорного процесса.
Потенциальные лица, с которыми могут встретиться российские парламентарии в конгрессе США, это, в частности, упомянутая конгрессвумен Луна, которая поддерживает контакты с посольством России и лично с послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он указывает, что Луна была на приеме у посла 14 октября 2025 г. по случаю передачи ей рассекреченных документов об убийстве президента Джона Кеннеди, а посол, в свою очередь, встретился с ней по ее приглашению на рождественском приеме в конгрессе 10 декабря того же года. «Луна наиболее дружелюбна к России и критиковала действия украинских властей, в том числе в отношении УПЦ. Так что дипломатия уже идет между российскими представителями в Вашингтоне и членами конгресса», – подчеркивает Кошкин.
Кроме того, по его мнению, еще одним потенциальным контактным лицом для российских депутатов и посольства России в Вашингтоне может быть Рэнд Пол, сенатор-республиканец от штата Кентукки: «В силу его политической гибкости и неоднократного отклонения от ястребиного курса, а также судя по его риторике и политическому темпераменту в целом». Контактным лицом может быть и конгрессмен из Теннесси Энди Оглс, от которого не было замечено ни одного антироссийского высказывания, отмечает эксперт.
Именно по такому принципу стоит присматриваться к конгрессменам, говорит американист: «Но мейнстрим в республиканской партии, надо это помнить, все-таки антироссийский – нейтральных в отношении Москвы конгрессменов и сенаторов республиканцев можно пересчитать по пальцам».
Парламентская дипломатия в виде отправки делегации Госдумы во главе с Никоновым имеет большое символическое значение, рассуждает эксперт Кошкин, но возлагать большие надежды на подобные контакты в решении практических вопросов не стоит. По его словам, это важно в первую очередь в целях укрепления доверительных отношений. «В условиях такого уровня недоверия, что есть сейчас, это уже хорошо. Любые контакты, способствующие укреплению двусторонних отношений, будут полезны с учетом того, что парламентская линия прервалась несколько лет назад. Так что парламентарии могут обсуждать двустороннее сотрудничество, но зависит оно от урегулирования на Украине», – полагает эксперт.