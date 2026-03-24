Потенциальные лица, с которыми могут встретиться российские парламентарии в конгрессе США, это, в частности, упомянутая конгрессвумен Луна, которая поддерживает контакты с посольством России и лично с послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он указывает, что Луна была на приеме у посла 14 октября 2025 г. по случаю передачи ей рассекреченных документов об убийстве президента Джона Кеннеди, а посол, в свою очередь, встретился с ней по ее приглашению на рождественском приеме в конгрессе 10 декабря того же года. «Луна наиболее дружелюбна к России и критиковала действия украинских властей, в том числе в отношении УПЦ. Так что дипломатия уже идет между российскими представителями в Вашингтоне и членами конгресса», – подчеркивает Кошкин.