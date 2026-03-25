В посольстве РФ рассказали, кто пригласил депутатов Госдумы в США

О том, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время, 24 марта рассказали «Ведомостям» четыре источника. В Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа из разных фракций, а возглавит делегацию зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов из «Единой России».