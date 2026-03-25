В посольстве РФ рассказали, кто пригласил депутатов Госдумы в США

Депутаты российской Госдумы посещают США по приглашению члена конгресса США от Республиканской партии Анны Паулины Луны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению их коллеги из республиканской фракции в палате представителей Анны Паулины Луны», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Луна представляет избирательный округ в штате Флорида и известна «своей активной поддержкой действующего американского президента» Дональда Трампа, отметили в дипмиссии.

О том, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время, 24 марта рассказали «Ведомостям» четыре источника. В Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа из разных фракций, а возглавит делегацию зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов из «Единой России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого говорил, что Кремль приветствует любые формы реанимации диалога с США.

В беседе с «Ведомостями» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин заявил, что парламентская дипломатия в виде отправки делегации Госдумы во главе с Никоновым имеет большое символическое значение, но возлагать большие надежды на подобные контакты в решении практических вопросов не стоит.

