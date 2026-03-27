Делягин: визит российских депутатов в США готовился в закрытом режиме

Ведомости

Визит депутатов Госдумы в США готовился в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, «стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине». Об этом заявил член делегации, депутат Госдумы Михаил Делягин.

По его словам, «насколько можно судить», подготовка началась еще в декабре.

Депутат рассказал, что состав делегации определялся руководством страны, инструктаж был профессиональным, конкретным и честным. Он также отметил, что возобновление межпарламентских и нормализация двусторонних отношений России и США «позволит ослабить нашего врага на фронте (через ослабление помощи США ему и развешивание его надежд на нее), не ослабляя поддержки наших друзей».

26 марта делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после встречи назвал развитие диалога стран по экономике «достаточно плодотворным». По его словам, переговоры ведут спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и ближайшие помощники президента США Дональда Трампа. Сверхзадача диалога в том, чтобы заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между двумя державами в широком плане.

