Иран победил США в войне мемов: новости, которые вы могли пропустить

Иран победил США в войне мемов: новости, которые вы могли пропуститьКарл III подшутил над Трампом, а ВНЖ в Турции подорожает
На этой неделе стало известно, что ИИ запретили говорить о гоблинах и енотах, Карл III показал Дональду Трампу мастер-класс английского юмора, Иран побеждает США в войне мемов, Турция повысила стоимость ВНЖ в 14 раз для россиян – и не только для них, Forbes поссорился с Эриком Трампом, криптосообщество скинулось на $300 млн, чтобы спасти DeFi.
Иран успешно затроллил Трампа
Одним из наиболее странных и неожиданных аспектов ирано-американской войны стало то, что Иран как минимум на равных бьется с США в пропагандистском интернет-пространстве, признают западные СМИ. Если бы иранцы так же эффективно клепали оружие, как мемы, командование США уже вышло бы с поднятыми руками, шутит The Guardian.
С помощью ИИ Иран высмеивает Трампа, США и их союзников практически в режиме реального времени. Вот один из последних роликов: Трамп является на переговоры, но от Ирана на них никто не приходит. Президент США то сыплет угрозами, то рассказывает, как вот-вот заключит «отличную сделку», пока не получает записку из Ирана с надписью «заткнись». Тогда Трамп произносит: «Хорошо, тогда я продлеваю режим прекращения огня по просьбе Пакистана».
Ролики метко бьют в цель и быстро вирусятся в соцсетях. Особенно популярны мини-мультфильмы с персонажами из Lego. В основном ролики выпускает небольшая компания Explosive Media. В интервью BBC ее представитель уверяет, что у нее менее 10 сотрудников. В прошлом году Индия и Пакистан буквально засыпали интернет фото- и видеофейками своих военных успехов, но без особого пропагандистского успеха. Иранские мемы оказались куда более эффективным способом воздействовать на иностранную аудиторию. The Economist вообще утверждает, что Иран побеждает в виртуальной войне за умы мировой аудитории.
Карл III подшутил над Трампом
С 27 по 30 апреля король Карл III был с визитом в США и показал мастер-класс английского юмора. В начале поездки шутили в основном американцы. Трамп сообщил в соцсетях, что хотел бы жить в Букингемском дворце, а при встрече с монархом – что его мать была влюблена в Чарльза, когда тот был принцем. Встречали короля флагами Австралии, на которых тоже изображен Юнион Джек. Правда, их быстро сменили на британские.
На банкете в Белом доме Карл III нанес ответный удар. Он напомнил, что Трамп часто повторяет: если бы не США, европейские страны говорили бы на немецком языке и немножко на японском. Британец развил эту мысль: «Осмелюсь предположить, что, если бы не мы, вы говорили бы на французском».
Не обошел вниманием монарх и перестройку Восточного крыла Белого дома, где Трамп строит бальный зал. Во-первых, идея пришла президенту явно после прошлогоднего визита в Виндзорский замок, напомнил Карл III. Во-вторых, британцы пытались перепланировать Белый дом еще в 1814 г. Король намекал на англо-американскую войну, когда англичане захватили Вашингтон и подожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом.
Сам ужин Карл III похвалил как значительное улучшение кулинарии со времен Бостонского чаепития. И под конец подарил «оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки» – колокол с британской подлодки Trump, спущенной на воду в 1944 г. «Если вам понадобится связаться с нами, просто позвоните», – посоветовал Карл III.
ИИ запретили говорить о гоблинах и енотах
Компания OpenAI запретила своему ИИ-агенту Codex упоминать гоблинов, гремлинов, енотов, троллей, огров и голубей, если только пользователь сам о них не спросил. Такой запрет появился в системных инструкциях GPT-5.5 Codex, причем он повторен дважды: инженеры явно не уверены, что ИИ послушается с первого раза. Дело в том, что в процессе обучения Codex почему-то пристрастился к этим словечкам и начал упоминать их где ни попадя. Вместо «это» он мог сказать «этот гремлин». Или заменить какое-то слово: «небольшой гоблин конфигурации исправлен» вместо «небольшая ошибка конфигурации». Или пошутить: «Троллю нужна еще чашечка кофе, но он не завис», имея в виду под «троллем» себя. Интересно, что с лягушками, феями-крестными и многими другими существами подобного не произошло.
Проблему разработчики заметили еще при выпуске GPT-5.1, но теперь она приобрела угрожающие масштабы. В OpenAI признались, что сами виноваты. Стремясь персонализировать ИИ, они учили одну из его «личностей» под именем Nerdy быть более гиковской, живой и игривой. И доучились: она решила, что подобный сленг нравится людям. Хотя Nerdy общается только с 2,5% пользователей, от нее мусорных словечек нахватались и другие «личности».
Жить в Турции дорогого стоит
Похоже, Турция меняет подход к миграционной политике. Годами она позиционировала себя как недорогая страна для получения ВНЖ. С 1 мая расценки взлетают в 10 и более раз. Например, для россиян в 14 раз, подсчитало агентство «РИА Новости».
Есть обширный список стран, для граждан которых ВНЖ стоил около $85 в год, пишет Türkiye Today. В него входят США, Китай, Индия, Австралия, многие бывшие республики СССР вроде Узбекистана и Грузии, множество стран Европы от Эстонии до Португалии и десятки других государств. Теперь годичный ВНЖ обойдется взрослым гражданам этих стран в 28 467 лир ($630), двухлетний – в 56 935 лир ($1260).
Для стран, не входящих в список, изменилась методика подсчета. Теперь за первый месяц ВНЖ нужно заплатить от 653,7 до 3359,9 лиры ($14–75), а за каждый последующий – 2232,3 лиры ($49). Так, корреспондент «РИА Новостей» подсчитал, что за продление ВНЖ на год вместо $44 нужно будет отдать $620, а за два года вместо $144 – $1284.
Однако есть и исключения. Граждане Туркменистана, Чехии, Косово, Сирии и других стран освобождены от пошлины за ВНЖ Турции в соответствии с принципом взаимности. Они по-прежнему будут платить только за оформление карточки ВНЖ 964 лиры ($21). То же касается студентов и претендентов на долгосрочный постоянный ВНЖ.
Forbes поссорился с Эриком Трампом
Журнал Forbes ввязался в перепалку с Эриком Трампом. В своей статье журнал назвал майнинговую компанию президентского сына American Bitcoin «пиар-ходом, а не бизнесом». В сентябре 2025 г. та вышла на Nasdaq с оценкой $13,2 млрд, с тех пор ее акции подешевели на 92%. Эрик использует известность фамилии Трамп, чтобы «убедить инвесторов в невероятной ценности компании, а потом продать ее акции по абсурдно высокому курсу», обвинил журнал. Президентский сын сам почти ничего не вложил в майнинговый бизнес, а его личное состояние увеличилось со $190 млн до $280 млн.
Журнал перечислил и другие претензии. Например, Эрик Трамп оценивал себестоимость майнинга биткойнов в $57 000–58 000 за монету. Но это только операционные расходы, а с учетом маркетинга, амортизации, трат на оборудование себестоимость вырастает до $92 000, тогда как биткойн сейчас торгуется ниже $80 000. Если криптовалюта не подорожает до августа 2027 г., American Bitcoin потеряет залог за оборудование – 3090 биткойнов.
Эрик Трамп в ответ не стал углубляться в детали и назвал Forbes «позором журналистики» и «политическим оружием» (с 2014 г. журнал контролируется гонконгской инвестгруппой Integrated Whale Media Investments, но редакция сохраняет независимость).
Криптосообщество занялось самоспасением
В апреле не было почти ни дня, чтобы хакеры не взломали какой-нибудь протокол DeFi. Они украли более $600 млн, совершив 28 взломов, подсчитал в Х пользователь 0x_abdul в конце апреля. Сразу после выхода его поста стало известно о еще одном взломе – итого 29 за месяц. Крупнейший взлом случился 18 апреля – похищено $292 млн при взломе межсетевого моста Kelp DAO.
DeFi (децентрализованные финансы) – молодая отрасль. Грубо говоря, блокчейн заменяет банки, позволяя без посредников предоставлять кредиты или обменивать одни криптовалюты на другие. Ликвидность предоставляют в том числе физлица, предлагая свои криптовалюты за процент. После взлома они массово принялись выводить средства, опасаясь за их сохранность. Чтобы поддержать отрасль, занимающиеся DeFi компании решили скинуться и закрыть потери от взлома. За первые же сутки инициатива DeFi United собрала $110 млн, на 1 мая – более $314 млн, и средства продолжают поступать.