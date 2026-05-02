Иран победил США в войне мемов: новости, которые вы могли пропустить

Компания OpenAI запретила своему ИИ-агенту Codex упоминать гоблинов, гремлинов, енотов, троллей, огров и голубей, если только пользователь сам о них не спросил. Такой запрет появился в системных инструкциях GPT-5.5 Codex, причем он повторен дважды: инженеры явно не уверены, что ИИ послушается с первого раза. Дело в том, что в процессе обучения Codex почему-то пристрастился к этим словечкам и начал упоминать их где ни попадя. Вместо «это» он мог сказать «этот гремлин». Или заменить какое-то слово: «небольшой гоблин конфигурации исправлен» вместо «небольшая ошибка конфигурации». Или пошутить: «Троллю нужна еще чашечка кофе, но он не завис», имея в виду под «троллем» себя. Интересно, что с лягушками, феями-крестными и многими другими существами подобного не произошло.