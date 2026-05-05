«Ведомости» узнали о содержании послания премьера Японии президенту России

«Ведомости» узнали о содержании послания премьера Японии президенту РоссииСанаэ Такаити считает важными отношения с Москвой
Находящийся с визитом в России депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки рассказал «Ведомостям», какое послание он привез в Москву от премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
Судзуки сообщил, что перед своим приездом в Москву он встречался с Такаити, а также знает позицию министра иностранных дел Тосимицу Мотэги. «Премьер-министр прекрасно понимает важность российско-японских отношений. И она очень хочет, чтобы военные действия на Украине побыстрее были прекращены. И это важно», – сказал Судзуки.
Японский депутат напомнил, что президент США Дональд Трамп продолжает заниматься посредничеством между Россией и Украиной. «Она [Такаити] очень хочет, чтобы это посредничество дало плоды», – заверил Судзуки. По словам депутата, с его точки зрения, телефонный звонок между Такаити и президентом России Владимиром Путиным должен состояться как можно скорее, но очевидно, что он состоится после разговоров министров иностранных дел.
Судзуки также заверил, что Япония не оказывает Украине военную помощь, а только гуманитарную. Что же касается японско-украинского сотрудничества в области дронов, то этим, по словам депутата, занимаются «только частные компании».
Отвечая на возражения о том, что японо-российские отношения испортились в том числе из-за санкций, которые Токио ввел после начала СВО на Украине, Судзуки указал, что с тех пор сменились правители США и Японии. «Тогда [у власти были] американские демократы во главе с [Джо] Байденом, у нас был Фумио Кисида. Они сотрудничали в этом плане. Но потом ни Байден, ни Кисида не смогли переизбраться! Сейчас же лидеры сменились», – напомнил Судзуки.
Отношения России и Японии деградировали после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., когда в Токио резко осудили действия Москвы. Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся, согласно сайту Кремля, еще 17 февраля 2022 г,, когда премьером Японии был Фумио Кисида. Путин и Такаити находятся под взаимными персональными санкциями двух стран. При этом премьер Японии считается политической ученицей экс-премьера Синдзо Абэ (2006–2007, 2012–2020 гг.), во второй срок правления которого между Москвой и Токио наблюдалось сближение позиций.