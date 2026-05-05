Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR91,735+2,03%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,5-0,15%
Главная / Политика /

«Ведомости» узнали о содержании послания премьера Японии президенту России

Санаэ Такаити считает важными отношения с Москвой
Владимир Кулагин
Rodrigo Reyes Marin / TASS
Rodrigo Reyes Marin / TASS

Находящийся с визитом в России депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки рассказал «Ведомостям», какое послание он привез в Москву от премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Судзуки сообщил, что перед своим приездом в Москву он встречался с Такаити, а также знает позицию министра иностранных дел Тосимицу Мотэги. «Премьер-министр прекрасно понимает важность российско-японских отношений. И она очень хочет, чтобы военные действия на Украине побыстрее были прекращены. И это важно», – сказал Судзуки.

Японский депутат напомнил, что президент США Дональд Трамп продолжает заниматься посредничеством между Россией и Украиной. «Она [Такаити] очень хочет, чтобы это посредничество дало плоды», – заверил Судзуки. По словам депутата, с его точки зрения, телефонный звонок между Такаити и президентом России Владимиром Путиным должен состояться как можно скорее, но очевидно, что он состоится после разговоров министров иностранных дел.

Зачем посланник Японии приехал в Россию второй раз за полгода

Политика / Международные новости

Судзуки также заверил, что Япония не оказывает Украине военную помощь, а только гуманитарную. Что же касается японско-украинского сотрудничества в области дронов, то этим, по словам депутата, занимаются «только частные компании».

Отвечая на возражения о том, что японо-российские отношения испортились в том числе из-за санкций, которые Токио ввел после начала СВО на Украине, Судзуки указал, что с тех пор сменились правители США и Японии. «Тогда [у власти были] американские демократы во главе с [Джо] Байденом, у нас был Фумио Кисида. Они сотрудничали в этом плане. Но потом ни Байден, ни Кисида не смогли переизбраться! Сейчас же лидеры сменились», – напомнил Судзуки.

Отношения России и Японии деградировали после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., когда в Токио резко осудили действия Москвы. Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся, согласно сайту Кремля, еще 17 февраля 2022 г,, когда премьером Японии был Фумио Кисида. Путин и Такаити находятся под взаимными персональными санкциями двух стран. При этом премьер Японии считается политической ученицей экс-премьера Синдзо Абэ (2006–2007, 2012–2020 гг.), во второй срок правления которого между Москвой и Токио наблюдалось сближение позиций.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте