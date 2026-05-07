КНДР закрепила свои фактические границы законодательно

КНДР закрепила свои фактические границы законодательноПоправками в конституцию она фактически отказывается от объединения Кореи
Власти КНДР внесли поправки в конституцию, которые исключают из нее упоминания о воссоединении корейских государств. Об этом передают Reuters и южнокорейское агентство Yonhap, которые ознакомились с проектом документа. Пересмотренный основной закон страны рассматривает Южную Корею в качестве отдельного государства, а также впервые обозначает государственные границы КНДР в их нынешнем виде.
Согласно поправкам, в конституции исключены выражения «мирное воссоединение» и «великое национальное единство», а также исчезнет перечисление достижений Ким Ир Сена, основателя северокорейского государства и дедушки нынешнего руководителя государства Ким Чен Ына, пишет Yonhap. Последний по пересмотренной конституции теперь занимает должность председателя государственных дел, а не верховного лидера страны, как это было раньше.
Новая вторая статья закона гласит, что территория КНДР включает земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Республикой Кореей на юге, в нее также входят территориальные воды и воздушное пространство, прилегающие к ним. Однако, как отмечает Yonhap, новая редакция основного закона не конкретизирует морские границы в Желтом море, особенно в районе северной разграничительной линии (де-факто границы обоих государств), – предмет спора между Сеулом и Пхеньяном.
В отдельном пункте Северная Корея провозглашается «ответственным государством» с ядерным оружием, при этом его разработка и продвижение направлены лишь на «защиту прав страны, ее выживание, предотвращение войны», а также на «обеспечение регионального и глобального мира и стабильности».
В настоящее время в КНДР действует конституция 1972 г., и с тех пор в нее вносилось 12 поправок. До этого страна жила по конституции 1948 г. Импульс нынешней конституционной реформе был задан в январе 2024 г. после выступления Ким Чен Ына перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС, высший государственный и законодательный орган республики). Тогда он призвал обозначить южнокорейское государство в качестве «главного врага» Северной Кореи и предупредил, что его страна не намерена избегать войны с Сеулом в случае такой опасности. Кроме того, он признал невозможность воссоединения государств Корейского полуострова, предложил разорвать все межкорейские коммуникационные платформы и демонтировать памятник воссоединению в Пхеньяне.
В марте текущего года делегаты 15-го созыва на заседании ВНС единогласно одобрили исключение из названия конституции слова «социалистическая». В то же время они переизбрали Кима на пост председателя государственных дел КНДР.
Пхеньян избрал курс на окончательное размежевание с Южной Кореей в 2023 г. и с тех пор в республике проводится перестройка политических и идеологических структур, напоминает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. По его мнению, так власти страны пытаются убрать из государственных норм всякого рода экзотику, в том числе за счет признания очевидного существования двух корейских государств. В эту же логику, продолжает эксперт, укладываются и возобновление съездов правящей Трудовой партии, перестройка исполнительной власти.
По словам Дьячкова, отказ северокорейского руководства от воссоединения корейских государств – ответная реакция на политику Сеула в отношении севера на фоне продолжающегося углубления экономического разрыва двух Корей. В южнокорейской конституции до сих пор содержится претензия на объединение страны на основе южнокорейского сценария, напомнил эксперт: «Отказ южнокорейцев от этого принципиального для них вопроса маловероятен. Инициатива по его пересмотру превратит любого заинтересованного южнокорейского политика в легкую мишень для его оппонентов. А на другом полюсе Пхеньян не намерен общаться с южным соседом на его условиях».
Поправки в конституцию КНДР – логический результат избранной северокорейским руководством стратегии по окончательному размежеванию полуострова между двумя враждебными государствами, соглашается эксперт Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Александра Зуева. Так Пхеньян пытается позиционировать свою страну как серьезного и самостоятельного игрока не только в Северо-Восточной Азии, но и на мировой арене, считает Зуева. «В последнее время межкорейские переговоры зашли в тупик, и, по правде говоря, признание существования двух Корей нужно было произвести еще раньше. Теоретически теперь оба государства смогут сосуществовать, как раньше сосуществовали две Германии в период холодной войны. Это потенциально открывает возможности для новых переговоров между Сеулом и Пхеньяном», – говорит она.