КНДР закрепила свои фактические границы законодательно

Как Корея стала двумя государствами

Истоки напряженности на Корейском полуострове были заложены в 1945 г., когда завершилась Вторая мировая война. Вплоть до 1945 г. Корея являлась колонией Японии, ее генерал-губернаторством. Разгром войсками Красной Армии Квантунской армии Японии привел к освобождению Северной Кореи в августе 1945 г. По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская – к северу от 38-й параллели и американская – к югу от нее. В сентябре 1945 г. на юге страны высадились войска США. В 1947 г. вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США был передан на обсуждение ООН, принявшей решение о проведении выборов под наблюдением комиссии ООН. В мае 1948 г. в Южной Корее были проведены парламентские выборы и 15 августа 1948 г. провозглашена Республика Корея. В ответ на Севере были проведены выборы в Верховное народное собрание Кореи и 9 сентября 1948 г.провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в начале 1950-х годов к войне. Конфликт начался 25 июня 1950 г. В боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН, на стороне КНДР – контингенты ВС Китая и СССР. В июле 1951 г. фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. там, где военные действия и начались. Война приобрела позиционный характер. К весне 1953 г. стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока. 27 июля 1953 г. в Пханмунджоме было заключено Соглашение о прекращении огня. Документ подписали КНДР и Китай, а со стороны войск ООН – командование экспедиционным корпусом США в Корее. Вдоль 38-й параллели была создана демаркационная линия длиной 248 км, по обе стороны которой проходит демилитаризованная зона (ДМЗ) общей шириной четыре километра. Войска ООН и сегодня остаются на территории Южной Кореи, где отвечают за соблюдение условий перемирия, охраняют границу между двумя Кореями и проходящую вдоль нее демилитаризованную зону. Мирный договор между Республикой Корея и КНДР до сих пор не заключен. Стороны продолжают оставаться в состоянии «ни мира, ни войны».