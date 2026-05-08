Как в Бразилии после Второй мировой переплетались судьбы палачей и жертв

После Второй мировой войны Латинская Америка приняла как тысячи нацистов, так и жертв их преступлений. «Ведомости» рассказывают, почему преступникам удавалось избежать наказания и как человек, переживший холокост, встретился в Бразилии с палачом двух концлагерей и едва с ним не породнился.