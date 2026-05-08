Два бывших министра обороны КНР приговорены к условной казни

Это самые яркие примеры чистки в армии
Глеб Мишутин
Britta Pedersen / TASS
Автор /Ведомости

Два бывших министра обороны Китая – лишенные званий генерал-полковники Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ 7 мая были приговорены к смертной казни с отсрочкой приговора на два года, говорится в сообщении агентства «Синьхуа». В постановлениях суда говорится, что по истечении двухлетнего срока отсрочки наказания оно будет заменено на пожизненное заключение в соответствии с законом, при этом помилование или условно-досрочное освобождение не допускаются. Приговоры были вынесены военным судом Китая по отдельности. Согласно версии обвинения, Ли был виновен в получении и даче взяток, а Вэй – только в их получении. Оба бывших министра также лишатся всех политических прав, а их имущество будет конфисковано.

Ли Шанфу стал министром обороны Китая в марте 2023 г. по решению Всекитайского собрания народных представителей. До этого, в 2022 г., он занял пост в Центральном военном совете – главном военном органе, ответственном за управление армией, который возглавляет сам председатель КНР Си Цзиньпин. На посту министра обороны Ли продержался всего около полугода – в октябре 2023 г. он был снят со своего поста, тогда западные СМИ сообщали, что его обвиняют во взятках. Вэй Фэнхэ же занимал пост министра обороны с 2018 по 2023 г.

