Что известно о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область

Что известно о массированной атаке ВСУ на Белгородскую областьПогиб человек, в облцентре – перебои с электроэнергией
Вооруженные силы Украины дважды предприняли массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа. Есть раненый, повреждены объекты энергоинфраструктуры, административные здания и многоквартирные дома. Кроме того, от удара беспилотника в Грайвороне погиб мужчина. О том, что известно о ситуации в регионе к этому часу – в материале «Ведомостей».
Мужчина погиб в Грайвороне при ударе БПЛА по автомобилю, сообщили в оперштабе Белгородской области. Машина загорелась, пожар уже ликвидирован.
В областном центре повреждены фасады двух административных зданий, в одном из них выбиты окна. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Были посечены грузовой и легковой автомобили. Из-за повреждений энергообъектов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
По словам Демидова, управы Белгорода приступают к составлению стартовых актов для фиксации ущерба. Школы и детские сады, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме. Для этого власти запускают резервные источники электроснабжения.