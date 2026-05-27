Депутаты Госдумы надеются не сдавать телефоны перед пленарными заседаниями

Депутаты Госдумы надеются не сдавать телефоны перед пленарными заседаниямиС такой инициативой выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин
Некоторые депутаты Госдумы с осторожностью относятся к инициативе спикера Вячеслава Володина сдавать мобильные телефоны перед началом заседаний. Поводом стал инцидент во время выступления лидера фракции «Единая Россия» (ЕР) Владимира Васильева. Депутат от «Справедливой России» (СР) Елена Драпеко в тот момент говорила в зале по телефону.
«Коллеги, может быть, все-таки, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах?» – сказал спикер. Он попросил поручение зала и после паузы сообщил: «Решение принято».
Депутат Виталий Милонов (ЕР) заявил «Ведомостям», что к решениям руководства всегда относится «с пониманием, что это решения руководства», и готов их выполнять. «Не могу сказать, что это будет удобно. Для того чтобы не беспокоить во время чьего-то выступления, я обычно, если мне звонят, например, ваши коллеги, выхожу из зала. Особенно во время выступления лидера фракции говорить по телефону невежливо. Для этого есть у нас фойе», – уточнил он.
Скорее всего, предложение Володина – это реакция на то, что депутаты отвлекались от выступления [Васильева], полагает Ренат Сулейманов (КПРФ). «Этот вопрос [о телефонах на пленарках] обсуждался, но о каком-то итоговом принятом решении мне не известно», – сказал «Ведомостям» Ярослав Нилов (депутат вне фракций). Следующее заседание пройдет 27 мая. «Возможно, на совете Думы пройдет обсуждение этого предложения», – предположил депутат.
«В парламентской практике есть такая форма принятия решения – отсутствие возражений. Председательствующий может обратиться к залу с каким-то предложением организационного характера, которое без процедуры отдельного голосования считается легитимно принятым», – отмечает политолог Павел Склянчук. Но в случае с мобильными телефонами, по его словам, требуется дополнительное разъяснение комиссии по регламенту. Сейчас депутаты свободно могут использовать телефон, если заседание идет в открытом режиме.
В комиссию Госдумы по регламенту вопрос об использовании мобильных телефонов в зале пленарных заседаний пока не поступал, сообщил «Ведомостям» Андрей Кузнецов (СР). «Будет в повестке – будем обсуждать», – уточнил он.
Драпеко на звонок «Ведомостей» не ответила.
Вряд ли руководство нижней палаты пойдет на столь радикальную меру, говорит один из собеседников «Ведомостей» в Госдуме. «Думаю, это дисциплинарный момент. Васильев выступал, и его плохо слушали», – считает он.
Достаточно того, чтобы депутаты просто не разговаривали по телефону во время заседания, когда другие выступают, а оставлять телефон где-то и сидеть без связи – это избыточная мера, отмечает еще один депутат. По его мнению, со стороны Володина это замечание скорее этического характера. «Очень надеюсь, что не дойдет до поправок в регламент», – сказал собеседник.
Сейчас депутаты сдают телефоны только на время закрытых заседаний, когда может обсуждаться информация с грифом «Секретно», но распространять эту практику на пленарки – это почти нереализуемая идея, полагает собеседник.