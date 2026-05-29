Бывший топ-менеджер СР Павлюченкова может уйти к «Новым людям»Партия приобретает опытного технолога, а политик – думские перспективы, считают эксперты
Бывший руководитель центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова сейчас сотрудничает с «Новыми людьми» (НЛ), сообщили «Ведомостям» три источника, близких к НЛ. Один из них уточнил, что она будет работать с первичными отделениями партии. Еще один собеседник говорит, что Павлюченкова помогала московскому штабу НЛ. Третий источник отмечает, что взаимодействие было ее инициативой.
Сама Павлюченкова сказала «Ведомостям», что «на сегодняшний момент» она рассматривает предложения от нескольких политических партий и иных структур. «Новые люди» действительно есть в этом списке, но я не работаю с ними», – заверила она.
Павлюченкова и НЛ находятся «в стадии переговоров», сообщил «Ведомостям» представитель партии.
НЛ 35-летней Павлюченковой больше подходят и по возрасту, и по взглядам, и в силу открывающихся перед ними перспектив, считает политолог Константин Калачев. «СР балансирует на грани прохождения в Госдуму, а «Новые люди» берут планку с запасом. Павлюченкова имеет умения, навыки, таланты и опыт, которые могут усилить «Новых людей», – полагает эксперт.
Павлюченкова – опытный аппаратчик с компетенциями в политтехнологиях и PR, согласен политолог Дмитрий Еловский. «Это редкое сочетание, и для НЛ это приобретение – им часто не хватает системности в работе. Но есть и проблема: Анастасия волевая и умеющая добиваться цели. А в «бирюзовой партии» это может стать источником дискоммуникации и конфликтов», – рассуждает он. Если партийное руководство точно обозначит ее полномочия и даст их реализовать, то напряжения удастся избежать и этот союз может дать огромную прибавку к качеству управления в НЛ, сказал Еловский «Ведомостям».
Павлюченкова была назначена на пост главы центрального аппарата СР 29 октября 2025 г. До этого она была секретарем президиума СР по работе с молодежью, внутренним коммуникациям и образовательным проектам. Глава СР Сергей Миронов тогда подчеркивал, что это кадровое решение соответствует стратегии омоложения партии и привлечения большего числа сторонников среди молодежи.
23 марта 2026 г. Павлюченкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление о сложении полномочий руководителя аппарата. С ней из аппарата ушло еще несколько человек, говорили собеседники в партии. На ее место был назначен «человек с опытом государственной службы в аппаратах Госдумы и Совета Федерации, прошедший через спецоперацию» Денис Боровков, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе партии.
После отставки Павлюченковой представитель пресс-службы СР сообщал «Ведомостям», что она продолжит работу на посту советника руководителя фракции в Госдуме. Но сама она 21 апреля заявила о выходе из партии и отставке со всех должностей. «Это мое решение. Я очень благодарна за эти почти 15 лет в партии», – написала тогда Павлюченкова.
Один из собеседников связал ее уход с отказом партии от обязательств по ее дальнейшему продвижению, в том числе в Госдуму.
Миронов в интервью «Ведомостям» 13 мая заявил, что ее назначение на пост главы центрального аппарата было ошибкой. «Настя – замечательный человек. Она возглавляла молодежное движение, была абсолютно на своем месте. Но, судя по всему, назначение ее исполняющим обязанности руководителя центрального аппарата, я могу уже сказать, было ошибкой. Может быть, ей не надо было. Она креативная, симпатичная, умная, хорошая», – сказал он.