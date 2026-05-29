Зачем «Талибану» российское оружие

По оценке ежегодника Military Balance, в 2025 г. численность подконтрольных талибам вооруженных сил в Афганистане составляет 150 000 человек. Они разделены на восемь корпусов, плюс три бригады «спецназа». База – матчасть «старых» корпусов бывшей Афганской национальной армии (АНА) Исламской республики Афганистан, оснащенной США и их союзниками до своей эвакуации из страны в 2021 г. Почти все сохранили «старые» номера АНА. С октября 2021 г. это 313-й центральный корпус в Кабуле; 201-й корпус «Халид Ибн Валид» в Лагмане; 203-й «Мансури» в Гардезе; 205-й «Аль Бадр» в Кандагаре; 207-й «Аль Фарук» в Герате; 209-й «Аль Фатах» (при ИРА – «Аль Шахин») в Мазари-Шарифе; 215-й «Азам» в Гельменде; 217-й «Омари» в Кундузе.