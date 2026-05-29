Зачем «Талибану» российское оружие

Зачем «Талибану» российское оружиеМосква подписала первое в истории соглашение о ВТС с талибами
Россия 27 мая впервые в истории подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с образованным в 2021 г. Исламским эмиратом Афганистан. Он управляется правительством «Талибана», признанным РФ законным в июле 2025 г. Ранее с «Талибана» был снят статус террористической группировки.
Соглашение о ВТС подписано на Международном форуме по безопасности в Подмосковье министром обороны Мохаммадом Якубом с представителем руководства Федеральной службы по ВТС (ФС ВТС). Якуб подтвердил «Ведомостям» факт подписания соглашения, но не сообщил его содержания. Представитель ФС ВТС воздержался от комментария. На возможность сотрудничества секретарь Совбеза России Сергей Шойгу намекал еще 14 мая. Тогда на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Бишкеке он заявил, что «взаимодействие с Кабулом отвечает задачам безопасности и экономического развития региона».
37-летний пуштун Мохаммад Якуб занимает пост министра обороны правительства талибов с 2021 г. Он сын основателя и лидера «Талибана» муллы Омара, получил религиозное образование в Пакистане. С 2016 г. он является одним из заместителей лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады и возглавлял «военные комиссии» в 15 провинциях во время войны с США.
По оценке ежегодника Military Balance, в 2025 г. численность подконтрольных талибам вооруженных сил в Афганистане составляет 150 000 человек. Они разделены на восемь корпусов, плюс три бригады «спецназа». База – матчасть «старых» корпусов бывшей Афганской национальной армии (АНА) Исламской республики Афганистан, оснащенной США и их союзниками до своей эвакуации из страны в 2021 г. Почти все сохранили «старые» номера АНА. С октября 2021 г. это 313-й центральный корпус в Кабуле; 201-й корпус «Халид Ибн Валид» в Лагмане; 203-й «Мансури» в Гардезе; 205-й «Аль Бадр» в Кандагаре; 207-й «Аль Фарук» в Герате; 209-й «Аль Фатах» (при ИРА – «Аль Шахин») в Мазари-Шарифе; 215-й «Азам» в Гельменде; 217-й «Омари» в Кундузе.
По оценке Military Balance, у талибов есть советские танки Т-62М – наследие бывшей просоветской армии, поставленные в 1980-е гг. В 2000-е гг. Россия поставляла АНА БМП-1/2. Military Balance не упоминает их, но упоминает артиллерию советских образцов – 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» и 82-мм минометы 2Б14 «Поднос». В стране также сотни тысяч единиц легкого и стрелкового оружия советских образцов, включая китайские и другие копии.
В распоряжении талибов есть и американская техника – бронеавтомобили MSFV, MaxxPro и HUMVEE, согласно OSINT-проекту Oryx, 715 единиц были захвачены ими еще в канун вывода американских войск в августе 2021 г. CNN со ссылкой на отчет Пентагона в апреле 2022 г. сообщало, что к талибам попало техники из США на $7 млрд, включая 40 000 автомобилей, из них 12 000 HUMVEE, 300 000 единиц стрелкового оружия, 1,5 млн боеприпасов, тысячи единиц спецоборудования.
Также у талибов есть авиация – кроме угнанных пилотами АНА в 2021 г. в Узбекистан 22 самолетов и 24 вертолетов. По отчету Пентагона, талибам досталось 78 машин. По Military Balance, на 2025 г. у них имелось пять ударных вертолетов Ми-25/35, пять транспортных Ми-17, четыре UH-60A Black Hawk и восемь MD-530F. Есть также три советских транспортных самолета Aн-26 и один Aн-32 и две американские Cessna 208B Grand Caravan.
С 2021 г. талибы проводили военные операции как против оппонентов внутри Афганистана (включая группировку ИГИЛ, которая признана террористической организацией и запрещена на территории РФ), так и против соседей. В мае 2023 г. произошли их стычки с иранцами, а с 2024 г. – с пакистанцами. В феврале 2026 г. дело дошло до объявления Пакистаном «открытой войны» с талибами. Стычки сопровождали артиллерийские и авиационные удары.
Армия талибов пока конгломерат вооруженных групп, внутри которого идет борьба за наведение порядка, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. Старший научный сотрудник Центра стратегий и технологий Юрий Лямин считает, что это почти полноценная армия: «Талибы привлекали спецов старой армии, включая пилотов. От НАТО остались рембазы для восстановления западной и советской техники».
Кабулу нужно восстановить вертолеты и контроль воздушного пространства при конфликте с Пакистаном, говорит Нессар. Армии Афганистана нужны запчасти, очень нужны вертолеты Ми-17, даже новые, а также боеприпасы, снаряжение, дешевые БПЛА, легкие вооружения, средства ПВО, продолжает Лямин. «Крупные и дорогие покупки талибам недоступны», – считает эксперт. США давали оружие и технику старой армии избирательно, замечает он: «Много легкой бронетехники, но мало ПВО».
Нессар отмечает, что с помощью ВТС с Афганистаном Москва, как гарант безопасности союзников в регионе, демонстрирует контроль ситуации, а Кабул опровергает мнения о своей изоляции. России выгоден стабильный Афганистан с соблюдением талибами договоренностей по борьбе с наркотиками и терроризмом, отмечает Лямин. «Пока талибы это делают, нужно и ВТС. Но, определяя его рамки, важны и отношения Кабула с соседями», – говорит эксперт.