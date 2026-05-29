Путину доверяют 73% россиянФОМ и ВЦИОМ по результатам опроса получили одинаковые данные
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 73% россиян. Показатель стал выше на 2 п. п. за неделю. Такие данные получил «Фонд общественного мнения» (ФОМ) по результатам опроса «ФОМнибус», проведенного с 22 по 24 мая.
Работу Путина на посту президента положительно оценивают тоже 73% опрошенных (+2 п. п.). Деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 51% россиян – показатель за неделю не изменился. Оценка работы правительства в целом составила 46%, как и на прошлой неделе.
Рейтинг правящей партии «Единая Россия» составил 36% (-3 п. п.), ЛДПР – 10% (-1 п. п.), КПРФ – 9% (-1 п. п.), «Новые люди» – 6% (+1 п. п.), «Справедливая Россия» – 3% (-1 п. п.). Доля опрошенных, которые не пошли бы на выборы, выросла на 5 п. п. – до 13%.
Подобный опрос с 18 по 24 мая проводил аналитический центр ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, Путину доверяют 73,7% россиян (-0,1 п. п. за последнюю неделю), а Мишустину – 53,1% (-0,7 п. п.). Показатель одобрения деятельности президента составил 67,5% (-1,9 п. п.). Работу премьер-министра положительно оценили 43% россиян (-1,5 п. п.), а правительства – 39,2% (-1,5 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 32,7% (-0,4 п. п.), «Новых людей» – 11,5% (-0,2 п. п.), КПРФ – 10,9% (-0,8 п. п.), ЛДПР – 8,5% (-1,2 п. п.) и «Справедливой России» – 5,7% (+1,3 п. п.).
ВЦИОМ также задавал вопрос о доверии политикам. Показатель доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 34,6% (+0,4 п. п.), руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову – 29,1% (-1,1 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,3% (-0,4 п. п.), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 12,1% (-0,2 п. п.).
Опрос «ФОМнибус» проводился среди россиян 18 лет и старше при помощи интервью по месту жительства респондента. Выборка составила 1500 человек. Исследование ВЦИОМ проводилось методом комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в опросе приняли 1600 совершеннолетних россиян.