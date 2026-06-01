ЕС может ограничить доступ Amazon и Google к облачным тендерам

ЕС может ограничить доступ Amazon и Google к облачным тендерамИнициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий
Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения новых требований к поставщикам облачных услуг, которые могут ограничить участие американских технологических гигантов Amazon, Microsoft и Google в стратегически важных государственных тендерах. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы Еврокомиссии.
Инициатива входит в состав готовящегося закона Cloud and AI Development Act, который будет представлен еврокомиссаром по цифровым технологиям Хенной Вирккунен. Документ является частью масштабной стратегии по снижению зависимости Европы от американских технологий и укреплению технологического суверенитета ЕС.
Согласно проекту, для участия в особо чувствительных государственных проектах в сферах банковского сектора, энергетики и здравоохранения могут быть введены более жесткие критерии отбора поставщиков облачных сервисов. Кроме того, планируется внедрить обязательные требования, отдающие приоритет ПО и оборудованию, разработанным на территории Евросоюза.
В Брюсселе объясняют необходимость таких мер опасениями по поводу возможного доступа американских властей к данным европейских пользователей в рамках закона США Cloud Act. Он позволяет запрашивать информацию у американских компаний даже в случае хранения данных за пределами Соединенных Штатов.
В Еврокомиссии отказались раскрывать детали будущего законопроекта, но подчеркнули, что пакет мер по обеспечению технологического суверенитета имеет ключевое значение для повышения конкурентоспособности и безопасности Европы.
Для вступления новых правил в силу потребуется одобрение стран – членов ЕС и Европейского парламента. По оценке Reuters, инициатива может вызвать недовольство Вашингтона, который ранее уже критиковал европейские меры по регулированию деятельности крупных технологических компаний.
В марте 2024 г. в ЕС в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между крупными технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta