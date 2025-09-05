Трамп пообещал ответить на решение ЕК оштрафовать Google на $3,45 млрд
Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу (ЕС) расследованием по ст. 301 американского «Закона о торговле» 1974 г., который позволяет стране проводить проверки решений иностранных государств на предмет дискриминации компаний США и нарушений торговых соглашений.
«Сегодня Европа «ударила» по другой крупной американской компании, Google, штрафом в $3,5 млрд, фактически изъяв деньги, которые в противном случае были бы направлены в инвестиции и создание рабочих мест в США», – написал лидер США в соцсети Truth Social. Он также назвал решение Еврокомиссии (ЕК) «крайне несправедливым», пообещав, что подобного не потерпят ни американские налогоплательщики, ни его администрация.
Глава Белого дома подчеркнул, что денежные средства в объеме $17 млрд должна обратно получить и Apple, оштрафованная ранее европейскими регуляторами.
5 сентября агентство Reuters сообщило, что ЕК выписала корпорации Google штраф в размере 2,95 млрд евро ($3,45 млрд) из-за злоупотреблений на рекламном рынке в ЕС. Компания также получила предписание об устранении конфликта интересов. По мнению надзорного органа, компания продвигала свои онлайн-технологии в ущерб конкурентам, злоупотребляя доминирующим положением на рынке.