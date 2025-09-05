Трамп пообещал ответить на решение ЕК оштрафовать Google на $3,45 млрд

«Сегодня Европа «ударила» по другой крупной американской компании, Google, штрафом в $3,5 млрд, фактически изъяв деньги, которые в противном случае были бы направлены в инвестиции и создание рабочих мест в США», – написал лидер США в соцсети Truth Social. Он также назвал решение Еврокомиссии (ЕК) «крайне несправедливым», пообещав, что подобного не потерпят ни американские налогоплательщики, ни его администрация.