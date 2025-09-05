Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Еврокомиссия оштрафовала Google на $3,45 млрд за нарушения в рекламном бизнесе

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) выписала американской корпорации Google штраф в размере 2,95 млрд евро ($3,45 млрд) из-за злоупотреблений на рекламном рынке в ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как пишет издание, этот штраф стал четвертым в рамках «десятилетней борьбы с антимонопольными регуляторами ЕС». Кроме того, Google получила предписание об устранении конфликта интересов. По мнению надзорного органа, компания продвигала свои онлайн-технологии в ущерб конкурентам, злоупотребляя доминирующим положением на рынке.

Теперь бизнес в течение 60 дней должен проинформировать ЕК о планируемых мерах выполнения распоряжения. Представители Google, в свою очередь, раскритиковали решение ЕС, назвали его неправильным и необоснованным. Корпорация пообещала подать апелляцию. Расследование продолжается с 2023 г., однако штраф долгое время не выносился, чтобы не ухудшать отношения ЕС и США.

4 сентября власти Франции оштрафовали Google на 325 млн евро ($378 млн) из-за несоблюдения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её