Еврокомиссия оштрафовала Google на $3,45 млрд за нарушения в рекламном бизнесе
Еврокомиссия (ЕК) выписала американской корпорации Google штраф в размере 2,95 млрд евро ($3,45 млрд) из-за злоупотреблений на рекламном рынке в ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Как пишет издание, этот штраф стал четвертым в рамках «десятилетней борьбы с антимонопольными регуляторами ЕС». Кроме того, Google получила предписание об устранении конфликта интересов. По мнению надзорного органа, компания продвигала свои онлайн-технологии в ущерб конкурентам, злоупотребляя доминирующим положением на рынке.
Теперь бизнес в течение 60 дней должен проинформировать ЕК о планируемых мерах выполнения распоряжения. Представители Google, в свою очередь, раскритиковали решение ЕС, назвали его неправильным и необоснованным. Корпорация пообещала подать апелляцию. Расследование продолжается с 2023 г., однако штраф долгое время не выносился, чтобы не ухудшать отношения ЕС и США.
4 сентября власти Франции оштрафовали Google на 325 млн евро ($378 млн) из-за несоблюдения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей.