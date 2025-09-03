Власти Франции оштрафовали Google на $378 млн из-за несоблюдения правил рекламы
Французские власти оштрафовали Google на 325 млн евро ($378 млн) из-за несоблюдения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей. Это следует из сообщения на сайте управления по защите персональных данных Франции (CNIL).
По версии ведомства, Google предлагал пользователю альтернативы при отказе от услуги, «побуждая его выбирать один вариант вместо другого». Например, усложняя один выбор по сравнению с другим.
«Хотя сама по себе такая практика не является незаконной при условии добровольного согласия, различные альтернативы, предлагаемые пользователю, должны быть представлены сбалансированно <...>. Согласие также должно быть осознанным, то есть пользователь должен иметь полное и ясное понимание последствий своего выбора», – говорится в сообщении.
В марте 2024 г. антимонопольная служба Франции оштрафовала Google на 250 млн евро за невыполнение нескольких обязательств, принятых в июне 2022 г. В регуляторе заявили, что компания нарушила четыре из семи обязательств, среди которых нарушение положений о проведении добросовестных переговоров, нарушение обязательств о предоставлении необходимой информации СМИ для прозрачной оценки их вознаграждения.
В августе этого года миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple нарушает антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По его версии, корпорация не позволяет ни одной компании, кроме OpenAI, занимать первую строчку в рейтинге приложений AppStore в категории ИИ.