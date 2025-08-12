Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов в сфере ИИ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Apple нарушает антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в сфере искусственного интеллекта. Об этом он написал в соцсети X.
По словам бизнесмена, корпорация не позволяет ни одной компании, кроме OpenAI, занимать первую строчку в рейтинге приложений AppStore в категории ИИ.
«И это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд», – подчеркнул Маск.
Стартап Маска xAI, представивший чат-бота Grok в ноябре 2023 г., развивает технологии искусственного интеллекта. 22 июля стало известно, что компания ведет переговоры о привлечении до $12 млрд для масштабирования бизнеса. Средства планируется направить на покупку крупного парка высокопроизводительных чипов Nvidia, которые будут использоваться для создания дата-центра по обучению и развитию Grok.