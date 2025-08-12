Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов в сфере ИИ

Стартап Маска xAI, представивший чат-бота Grok в ноябре 2023 г., развивает технологии искусственного интеллекта. 22 июля стало известно, что компания ведет переговоры о привлечении до $12 млрд для масштабирования бизнеса. Средства планируется направить на покупку крупного парка высокопроизводительных чипов Nvidia, которые будут использоваться для создания дата-центра по обучению и развитию Grok.