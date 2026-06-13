Путин провел совещание по развитию новых регионов. Главное

Путин провел совещание по развитию новых регионов. ГлавноеВС РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации, подчеркнул президент
- Интеграция в единое пространство России
- Стратегия развития Приазовья
- Рост объема инвестиций в новых регионах на 30%, налогов – на 22%
- Социальные меры поддержки для 2,4 млн жителей
Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию новых регионов. На нем он с представителями правительства страны обсудил развитие и экономику Донбасса и Новороссии.
«Ведомости» собрали главное из слов президента по развитию новых регионов.
Путин отметил, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области к 2030 г. должны достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям и качеству жизни населения. Он напомнил, что в апреле 2023 г. была утверждена комплексная программа социально-экономического развития новых регионов. По его словам, перед властями поставлены масштабные задачи по интеграции исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное и информационное пространство России.
Президент отметил, что для достижения поставленных целей программа предусматривает около 300 различных мероприятий, включая развитие социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
По словам Путина, в работу по развитию новых регионов включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта РФ, взявшие шефство над конкретными районами и населенными пунктами. «Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии», – заявил глава государства.
Путин также подчеркнул, что российские войска сохраняют стратегическое преимущество в зоне специальной военной операции. «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям», – сказал президент. По его словам, противник не может сдержать продвижение российских войск и «переходит к откровенно террористическим методам», нанося удары по гражданским объектам, коммуникациям и пассажирскому транспорту.
Отдельно Путин остановился на реализации стратегии развития Приазовья. По его словам, она должна способствовать расширению транспортной и туристической инфраструктуры, вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот, развитию рыбохозяйственного комплекса и ликвидации накопленного экологического ущерба. В результате должен существенно вырасти ресурсный и рекреационный потенциал региона.
Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в субъектах восстанавливается работа промышленных предприятий, развивается сельское хозяйство и растет инвестиционная активность.
Так, объем инвестиций через банковский сектор с начала 2026 г. увеличился на 30%. Кредитный портфель в новых регионах достиг 275 млрд руб. Кроме того, инвесторы – участники свободной экономической зоны заявили о готовности вложить в проекты 383 млрд руб.
Объем налоговых поступлений регионов Донбасса и Новороссии в 2025 г. превысил 435 млрд руб., на 22% больше, чем в 2024 г., отметил Хуснуллин.
Вице-премьер также сообщил, что для развития жилищного строительства уже подготовлены 26 мастер-планов территорий. Перед регионами поставлена задача к 2030 г. выйти на среднероссийские показатели по вводу жилья.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что жители новых регионов получают все предусмотренные социальные, трудовые и пенсионные гарантии. По ее словам, федеральными мерами поддержки охвачены 2,4 млн жителей Донбасса и Новороссии.