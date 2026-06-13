Путин провел совещание по развитию новых регионов. Главное

Путин отметил, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области к 2030 г. должны достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям и качеству жизни населения. Он напомнил, что в апреле 2023 г. была утверждена комплексная программа социально-экономического развития новых регионов. По его словам, перед властями поставлены масштабные задачи по интеграции исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное и информационное пространство России.