Эксперты назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета

Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко согласен, что проблема действительно существует, но «не готов согласиться с тем, что есть какое-то итоговое ее решение, которое ты или примешь до «момента Ч», или не примешь, потому что все равно это будет растянутый во времени процесс». «Мы находимся только в начале большого технологического перехода», – считает эксперт.