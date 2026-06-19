Эксперты назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета

Эксперты назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитетаУ государства все меньше времени для поиска баланса между модернизацией и риском утраты контроля
Суверенитет государства в условиях цифровой ИИ-трансформации будет зависеть от четырех ключевых сфер, утверждают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Матрица вмешательства. Инверсия и мультипликация». «Ведомости» ознакомились с исследованием. Эти сферы авторы доклада обозначают как 4 «И» цифрового суверенитета: инфраструктура, интеллект, информация и идентичность.
Баланс заключается в способности государства внедрять новые технологии, не передавая внешним игрокам контроль над критической инфраструктурой, говорит глава ЦПК Алексей Чеснаков. По его словам, баланс достигается за счет приоритетной локализации значимых данных и вычислительных мощностей, развития собственных моделей ИИ и каналов коммуникации, а также способности поддерживать базовые функции при отключении внешних платформ.
Дело в том, что ИИ усиливает существующие угрозы и масштабирует методы воздействия, считают эксперты ЦПК. К 2027 г. интенсивность вмешательства и скорость подготовки и проведения операций извне будут возрастать, полагают они. Этому способствует в том числе развитие автономных ИИ-агентов, которое повышает риски автоматизации деструктивных практик. В ближайшие годы внешнее воздействие, скорее всего, станет более многослойным, быстрым и сложным для распознавания пользователями, говорится в докладе.
Самый простой и эффективный способ достижения баланса – это наличие собственной технологии и инфраструктуры, необходимой для ее функционирования, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «В связи с отсутствием национальной платформы [ИИ] оптимальная модель – это балансировать между глобальными конкурирующими игроками, достраивая их сервисы для российских пользователей, и создавать необходимую законодательную базу для регулирования этого процесса», – сказал он «Ведомостям».
По версии ЦПК, особое значение приобретает контроль над критически значимыми государственными сервисами, реестрами данных, каналами коммуникации, центрами обработки данных, системами связи, энергетической и иной инфраструктурой. «Внешнее деструктивное воздействие все чаще будет нацелено на технологическую инфраструктуру, обеспечивающую эффективность политических решений и государственного управления», – говорится в докладе. По словам Чеснакова, нужно продвигать суверенитет сразу по всей вертикали.
Наши действия в экономике будут базироваться на <...> концепции четырех «И»: институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. Такой подход <...> реализовать <...> нужно в полном объеме. Добавив к нему <...> пятую составляющую – интеллект.
Идентичность как составляющая цифрового суверенитета связана с развитием медиаграмотности, которая в условиях развития автономных ИИ-систем должна включать навыки распознавания фейковых изображений и видео, а также понимание механизмов распространения контента, говорится в докладе. «Медиаграмотность мы рассматриваем как элемент долгосрочной устойчивости общественных отношений. В условиях быстрого развития ИИ любой статичный курс быстро устаревает, и одних обучающих фильмов и лекций недостаточно», – сказал Чеснаков «Ведомостям».
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко согласен, что проблема действительно существует, но «не готов согласиться с тем, что есть какое-то итоговое ее решение, которое ты или примешь до «момента Ч», или не примешь, потому что все равно это будет растянутый во времени процесс». «Мы находимся только в начале большого технологического перехода», – считает эксперт.