Расширенные полномочия прифронтовых избиркомов распространят на тыловые

По словам Булаева, как и предыдущие подобные акты, принятое постановление «в приоритете ставит вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан без ущерба для легитимности выборов». «Ничего необычного мы не предлагаем. Мы предлагаем только те меры, которые на сегодняшний день видим, и прогнозируем, что применение этих мер позволит максимально обеспечить жизнь и здоровье всех участников избирательного процесса. Не только членов избирательных комиссий, но и избирателей, а может быть, избирателей в первую очередь», – добавил Булаев.