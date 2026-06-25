Расширенные полномочия прифронтовых избиркомов распространят на тыловые

Расширенные полномочия прифронтовых избиркомов распространят на тыловыеЦИК заложил гарантии дееспособности комиссий на случай форс-мажора
Избирательные комиссии во всех субъектах Федерации при подготовке и проведении единого дня голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября смогут приостанавливать полномочия своего члена в случае невозможности установить его местонахождение, в том числе «при отсутствии связи с ним или поступлении соответствующей информации от уполномоченного органа». Эта норма, действовавшая прежде только в новых регионах, а также в восьми субъектах, на территории которых введен средний уровень реагирования, теперь будет применяться на остальной территории страны в случае форс-мажорных обстоятельств – соответствующее постановление принял Центризбирком (ЦИК) на заседании 24 июня.
Речь идет о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении эвакуационных мероприятий, введении правового режима контртеррористической операции (КТО) и применении мер, предусматривающих временное отселение людей, а также о случаях, если указанные обстоятельства (член избиркома не выходит на связь и т. д.) наступили в результате происшествий, представляющих угрозу для безопасности членов избирательной комиссии, в том числе диверсий, терактов, актов агрессии против Российской Федерации.
Зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии заявил, что постановлением предусмотрена «дополнительная возможность принять адекватное решение о сохранении дееспособности состава той или иной избирательной комиссии». «Речь идет не только об участковых [избиркомах]», – уточнил он.
По словам Булаева, как и предыдущие подобные акты, принятое постановление «в приоритете ставит вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан без ущерба для легитимности выборов». «Ничего необычного мы не предлагаем. Мы предлагаем только те меры, которые на сегодняшний день видим, и прогнозируем, что применение этих мер позволит максимально обеспечить жизнь и здоровье всех участников избирательного процесса. Не только членов избирательных комиссий, но и избирателей, а может быть, избирателей в первую очередь», – добавил Булаев.
В каких регионах действует военное положение
Положение также устанавливает особые подходы к порядку формирования участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе оперативное назначение в их состав лиц, не входящих в резерв составов УИКов.
Предусмотрена возможность проведения досрочного голосования с использованием четырех форм голосования: досрочное голосование в помещении для голосования; досрочное голосование на дому; досрочное голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования на придомовых территориях, территориях общего пользования и иных местах; досрочное голосование групп избирателей, проживающих в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
В каких регионах введен режим среднего уровня реагирования
Во избежание скопления людей досрочное голосование будет проводиться в различных местах и в течение нескольких дней. «В случае возникновения угрозы для безопасности избирателей и членов УИК соответствующие действия приостанавливаются, а бюллетени и имеющаяся избирательная документация участковой комиссии незамедлительно доставляется в помещение территориальной избирательной комиссии или иное безопасное (резервное) помещение», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.
Принятое положение является очередным примером правотворческой деятельности ЦИК России, которая ей не должна быть свойственна, говорит электоральный юрист Гарегин Митин: «Это правоприменительный орган, а не правотворческий». «Кроме того, ряд норм положения конкретизируют законодательные положения и таким образом находятся вровень с ними», – сказал он «Ведомостям».
Списки избирательных участков с указанием их границ и местонахождения УИКов, а также сведения о членах избиркомов в регионах, где действует военное положение, публиковаться не будут. В субъектах, где введен режим среднего реагирования, такая особенность будет применяться только по решению избиркома субъекта, уточнил зампред ЦИК.