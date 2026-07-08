Зачем Эммануэль Макрон впервые полетел в Сирию

Зачем Эммануэль Макрон впервые полетел в СириюВизит французского президента сопровождался терактами в Дамаске
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июля провел переговоры с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Таким образом, французский глава государства стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 г. В сирийской столице они обсудили вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, безопасности, а также подписали рамочные соглашения о сотрудничестве в банковской сфере, на морском и воздушном транспорте, в здравоохранении, передает агентство SANA.
Незадолго до двусторонней встречи аш-Шараа в интервью французскому телеканалу BMTV заявил, что по итогам франко-сирийских переговоров он рассчитывает на содействие французов в восстановлении инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, туризма, а также банковского сектора в Сирии. «У нас общие цели в сфере безопасности с Францией, что закрепляется этим визитом, и благодаря нашим отношениям, которые мы развиваем с прошлого года, мы сейчас находимся на этапе реализации различных шагов», – отметил сирийский лидер.
В интервью аш-Шараа еще сообщил о планах Дамаска приобрести восемь самолетов Airbus. Правда, он не уточнил, на каких условиях будут осуществляться эти поставки. На данный момент сирийский авиаперевозчик Syrian Arab Airlines при помощи катарских инвестиций реализует программу модернизации авиапарка, состоящего сегодня из 12 пассажирских и грузовых самолетов.
В преддверии визита Макрона сирийско-французский деловой совет в Дамаске организовал прием для представителей бизнеса обоих государств. Кроме этого Институт арабского мира в Париже вернул 23 археологических экспоната Национальному музею Дамаска, которые находились во Франции в 2011 г., но не были возвращены из-за начавшейся в стране гражданской войны.
Сам французский президент в сопровождении руководителей французских компаний, в том числе генерального директора энергетической группы TotalEnergies и судоходной транспортной компании CMA CGM, прибыли в аэропорт Дамаска поздно вечером 6 июля. Там их встретил министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани. «Я приехал, чтобы подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться плюрализма и мира со своими соседями. Давайте вместе откроем новую главу мира и стабильности в регионе», – рассказал Макрон по прибытии журналистам.
Но уже через несколько часов после этих слов недалеко от отеля Four Seasons в центре Дамаска, где Макрон планировал встречу с представителями местного гражданского общества, произошел теракт. Чуть позже сирийское МВД сообщило, что два взрыва прозвучало в оживленном районе во время попытки обезвреживания взрывных устройств в припаркованном автомобиле и мусорном контейнере, передает Sham TV. Всего в результате инцидента пострадало 18 человек, включая четверых полицейских.
Впоследствии на круглом столе в Народном дворце по итогам переговоров Макрон объявил о создании в ближайшее время совместных экономических комитетов, которые будут заниматься вопросами восстановления сирийской экономики и налаживания партнерства со странами Персидского залива.
Франко-сирийские переговоры в Дамаске прошли через год после того, как Евросоюз снял большую часть экономических санкций с сирийского банковского, топливно-энергетического секторов и СМИ. Последний раз французский лидер посещал арабскую республику еще при Асаде в 2009 г. – это был тогдашний президент Николя Саркози.
Визит французской делегации в Сирию для Парижа носит больше имиджевый характер, в котором политический фактор переговоров значительно перевешивает экономический интерес, уверен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. На исходе второго президентского срока Макрон больше занят внешнеполитическими делами на фоне неудач во внутренней политике. Поэтому, заметил политолог, он заинтересован покинуть свой пост, располагая по крайней мере достижениями на внешнем контуре. «Сирия и Ливан исторически входили в сферу интересов Франции. Работая на этом направлении, страна позиционирует себя в качестве средней державы, но с глобальными амбициями и интересами», – добавил эксперт.
Основная тема франко-сирийских переговоров – обсуждение ситуации вокруг Ливана, а также проблемы демаркации ливано-сирийской границы, предположил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. Во-первых, граница между двумя арабскими странами до сих пор не демаркирована, что открывает возможность для контрабанды. Во-вторых, продолжает востоковед, главы государств, вероятно, еще затронут тему невмешательства Дамаска в ливанские дела в контексте предложения американского президента Дональда Трампа использовать сирийцев для разоружения проиранской шиитской группировки «Хезболла». «Думаю, Макрону во Франции ливанское лобби дало понять о нежелательности включения Сирии в этот процесс, учитывая историческую травму ливанцев от присутствия сирийской армии на ливанской территории с 1976 по 2005 г.», – допустил эксперт.
Другая цель визита Макрона в Сирию – закрепление Сирии в качестве поля деятельности французского бизнеса, считает Сухов. По его словам, исторически французские предприниматели имели долгий и успешный опыт делового взаимодействия с сирийцами, многие из которых получили образование во французских университетах. «Париж пытается вернуть французские компании на привычную почву, опасаясь ее занятия другими. При этом французы по понятным причинам не собираются там конкурировать с компаниями из богатых арабских монархий, но, скорее всего, встретят конкуренцию со стороны Турции», – допустил арабист.
Франция не располагает крупными средствами для участия в масштабной реконструкции сирийской экономики, отметил Федоров. Тем не менее, продолжает эксперт, французские строительные, а также топливно-энергетические компании, судя по всему, не против участвовать в восстановлении инфраструктуры и энергетического сектора Сирии.
Социально-экономическая ситуация в Сирии с момента свержения Асада в 2024 г. не изменилась в лучшую сторону, говорит Сухов. С одной стороны, сирийские власти возобновили работу, например, оперы, а также проводят различные международные фестивали и выставки. С другой – у государства по-прежнему нет средств для восстановления разрушенного хозяйства и стабилизации тяжелой экономической ситуации, заметил эксперт. «При этом ближайшее окружение аш-Шараа располагает крупными денежными средствами за счет внешних дотаций и отбирания денег у «кошельков» Асада в обмен на амнистию. В вопросе безопасности власти формально объединили разрозненные вооруженные группировки, но создать полноценные силовые структуры им не удалось. И теракт в Дамаске – возможный сигнал со стороны бывших соратников аш-Шараа, недовольных визитом Макрона», – допустил эксперт.