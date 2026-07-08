Зачем Эммануэль Макрон впервые полетел в Сирию

Социально-экономическая ситуация в Сирии с момента свержения Асада в 2024 г. не изменилась в лучшую сторону, говорит Сухов. С одной стороны, сирийские власти возобновили работу, например, оперы, а также проводят различные международные фестивали и выставки. С другой – у государства по-прежнему нет средств для восстановления разрушенного хозяйства и стабилизации тяжелой экономической ситуации, заметил эксперт. «При этом ближайшее окружение аш-Шараа располагает крупными денежными средствами за счет внешних дотаций и отбирания денег у «кошельков» Асада в обмен на амнистию. В вопросе безопасности власти формально объединили разрозненные вооруженные группировки, но создать полноценные силовые структуры им не удалось. И теракт в Дамаске – возможный сигнал со стороны бывших соратников аш-Шараа, недовольных визитом Макрона», – допустил эксперт.